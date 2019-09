Il 29 e 30 ottobre Esselunga fa tappa a Genova con l’evento Job Day, le iscrizioni saranno aperte a partire dal 16 settembre

Torna, per l’edizione 2019, il Job Day Esselunga. L’appuntamento, organizzato dalla catena leader del settore della grande distribuzione, che farà tappa a Genova il 29 e il 30 ottobre per cercare nuove risorse per i propri Supermarket e Superstore della zona.

La figura ricercata nel capoluogo ligure è nello specifico quella di cassieri ausiliari alle vendite.

I candidati interessati potranno iscriversi al Job Day a partire dal 16 settembre, previa registrazione al sito Esselungajob, compilando il form in tutte le sue parti, e inserendo le proprie credenziali.

L’evento è a numero chiuso e solo i candidati più in linea con i requisiti richiesti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni della data, dell’orario e del luogo dell’evento.

Esselunga nasce nel 1957, data in cui viene aperto il primo supermercato a Milano. Oggi sul territorio nazionale si contano oltre 150 punti vendita in cui ogni giorno sono all’opera più di 24.000 impiegati. Esselunga ha sedi in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.

Durante il Job Day i candidati convocati avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione dell’azienda, scoprire i percorsi di crescita professionale al suo interno e incontrare il team di selezione. L’iniziativa prevede una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori.

Per partecipare alla giornata di recruiting e conoscere tutti i dettagli, clicca qui.

Se ritieni di avere un ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, un forte spirito di iniziativa e sei alla ricerca di un lavoro dinamico e con possibilità di crescita, iscriviti subito, Esselunga ti sta cercando!