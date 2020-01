Finanza agevolata e fondi europei: a Chiavari al via un incontro formativo

Come posso ottenere contributi a fondo perduto? Che cosa sono i finanziamenti agevolati? E i crediti di imposta? Quali sono attivi? Come si richiedono?

A tutte queste e a molte altre domande è pronta a rispondere Claudia Ghiso, Europrogettista (unica riconosciuta dall’associazione di categoria a livello regionale) di “Incentivi Italia”.

Ogni mese, la crew di “Incentivi Italia”, un team di giovani talenti, ricerca, studia, analizza tutti i bandi e le opportunità di contributi che persone fisiche, aziende, associazioni ed enti pubblici possono ottenere per dar vita ad un progetto o un’attività.

Martedì 4 Febbraio, a Chiavari, si terrà l’incontro formativo relativo ai fondi europei presso il Centro Anemos – il Dono del Vento, un centro dedicato al benessere, dove periodicamente Claudia Ghiso incontra giovani genitori per informare loro delle opportunità che i Fondi Europei danno anche alle famiglie.

L’Europrogettista spiegherà ogni segreto per conoscere, trovare ed ottenere i contributi disponibili, oltre alla documentazione ed ai requisiti necessari per realizzare la propria idea.

L’evento inizierà alle 10 per concludersi intorno alle 16 circa ed avrà il seguente ordine del giorno: 10-11 presentazione fondi diretti ed Indiretti attivi nel 2020. Sono stati assegnati circa 32 miliardi di euro all’Italia, da destinare a vari progetti per il 2020. 11-12 descrizione dei 29 programmi europei suddivisi per beneficiari, sia privati sia pubblici, con particolare attenzione ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile; 12-13 metodologia progettuale: chi può richiedere i fondi europei; come si richiedono e dove si trovano; come vengono erogati; 14-16 bandi attivi nel mese di febbraio 2020 con particolare riguardo per: commercianti e pubblici esercizi; associazioni e progetti no profit; nuove attività, startup e B&B.

L’incontro è a numero chiuso, al costo di € 290, per prenotarsi contattare “Incentivi Italia” al 329.0261273 o 019/2190607 oppure scrivendo una mail a info@incentiviitalia.com