I provvedimenti che il Governo e le istituzioni stanno prendendo in questi giorni per far fronte all’emergenza sanitariasono tanti e di difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto del sostegno economico e finanziario ad imprese e famiglie.

Se a questo si aggiunge il fatto di non poter uscire dalle proprie abitazioni per poter raggiungere CAF e Patronatiper ricevere consulenze ed informazioni, si può ben intuire che per aziende e privati risulterà alquanto difficile attivare le pratiche per richiedere i bonus e le agevolazioni previste.

Incentivi Italia, nonostante la chiusura della propria sede, non ha mai smesso di informare ed aggiornare i propri clienti e tutte le persone interessate, attraverso tutti i canali social e si è attivata per continuare ad offrire i suoi servizi sfruttando tutte le potenzialità del web e della tecnologia a disposizione ormai di tutti.

Incentivi Italia è sportello periferico CAF e Patronato; Claudia Ghiso, fondatrice e titolare, è Tributarista, Europrogettista ed Innovation Manager riconosciuta dal MISE. L’azienda è specializzata in bonus per le famiglie, incentivi e agevolazioni per le aziende, e può offrire i suoi servizi completamente online, senza bisogno di spostarsi da casa.

Uno dei servizi offerti e di particolare importanza, in questo momento storico, è il rilascio dello SPID ossia l’identità digitale che permette l’accesso in tutti i portali della pubblica amministrazione, per richiedere tutte le agevolazioni per aziende e famiglie.

Il primo passo per entrare in contatto con Incentivi Italia è visitare il sito www.incentiviitalia.com, ricco di informazioni utili, all’interno del quale è stato attivato un servizio gratuito attraverso il quale, compilando un semplice form, è possibile ricevere direttamente sulla propria mail l’elenco di bonus per la famiglia e agevolazioni per l’azienda, in base alla situazione economica e lavorativa.

Per maggiori informazioni è possibile anche consultare la pagina facebook (cliccando QUI)