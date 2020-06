C’è un asset class ancora acerba in Italia ma dal sicuro potenziale: il Self Storage

Si tratta degli “Spazi per voi”, sempre più utilizzati da privati e professionisti per riorganizzare i propri spazi, soprattutto oggi che ci troviamo a fronteggiare una crisi con un conseguente nuovo stile di vita.

“In Italia non abbiamo ancora molta familiarità con i magazzini di Self Storage se non per cultura americana trasmessa da serie tv o programmi televisivi. Eppure basti pensare come in Europa sia un fenomeno ormai consolidato e che è diventato parte integrante della vita di ogni individuo di qualsiasi età” – dichiara Paul Bacon, CEO di EasyBox.

di 7 Galleria fotografica Easybox









Secondo stime dell’Aisi (Associazione imprese selfstorage italiane) infatti, il settore cresce del 15% l’anno e nei prossimi 36 mesi potrebbe generare circa 200 milioni di euro di investimenti in nuove strutture.

Easybox, dopo il passaggio di proprietà del 2018 che ha portato il controllo dell’azienda alla casa di Investimenti Angelo Gordon e a BCN Capital partners, spinge il piede sull’acceleratore portando avanti il suo ormai inarrestabile processo d’espansione, affermandosi inoltre come il maggior operatore in Italia in termini di ricavi.

“Mai come oggi possiamo affermare che siamo il servizio giusto su cui scommettere per rimettere in moto l’economia del Paese e aiutare il singolo nella propria ripresa” – dichiara Paul Bacon

A Luglio verrà inaugurato il nuovo maxi-spazio di Milano Bisceglie, da 7200 metri quadri netti – “E stiamo già trattando per l’acquisto di un nuovo immobile a Milano e per chiudere diverse operazioni fra Torino, Roma e Firenze, con un investimento previsto di 15 milioni nel 2020” – dichiara Paul Bacon.

L’apertura del nuovo spazio di Milano – Bisceglie oltre a rafforzare la posizione di EasyBox sul mercato, mette anche in luce temi molto cari all’azienda, quali: riqualificazione, ecosostenibilità e sicurezza.

Lo spazio che verrà inaugurato infatti fa parte di uno dei tanti edifici che da anni si trovava in totale disuso, ed è stato acquistato e ristrutturato con l’obiettivo di restituire al quartiere un’attività nuova, utile ai cittadini e alle aziende.

La nuova sede presenta diverse alternative: spazi-ufficio, box di ogni dimensione per soddisfare le richieste di privati e aziende; inoltre si presenta come una struttura green, dotata di pannelli solari e due postazioni di ricarica per auto elettriche.

“Oggi più che mai è fondamentale focalizzarsi sulle cose importanti e aiutare attivamente non solo i cittadini, ma anche il pianeta” – dichiara Paul Bacon.

PERCHE’ SCEGLIERE EASY BOX

ACCESSO 24/7

Depositi sempre disponibili

VIDEOSORVEGLIANZA H24

Spazi sicuri e allarmati singolarmente

POSIZIONI STRATEGICHE ALL’INTERNO DELLA CITTà

CONTRATTI FLESSIBILI

In base alle esigenze del consumatore

APP DISPONIBILE

Per entrare e monitorare gli accessi

CONSULENTI DEDICATI

Soluzioni studiate sulla base delle tue esigenze

ECO FRIENDLY

ABOUT EASYBOX GENOVA

Via Pier Luigi Bagnasco 3, 16154 Genova

• Posizione strategica a 3 km dal porto di Genova nell’area commerciale Campi

• Apertura Settembre 2006

• Struttura da 4.500 mq disposta su 3 piani (piano terra, primo e secondo) + area “economy”

• Box da 1 a 250 mq

• 13 uffici pronti all’uso