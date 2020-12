Immagina di ritrovarti a 200 metri sopra il livello del mare, in una piccola frazione della riviera che si affaccia direttamente sulla costa ligure di ponente. Un angolo dove a farla da padrona è ancora la natura, fatta di biodiversità e scorci mozzafiato.

Olio Pedro nasce qui, a Ranzi, tra le colline che accarezzano il mare e abbracciano Pietra Ligure. L’azienda di Chiara e Claudio è giovane, ma le radici degli uliveti secolari che si possono ammirare nelle loro terre hanno alle loro spalle una lunga storia. Una storia di passione e amore per la propria terra. Una storia di valori tramandati di generazione in generazione sino ad arrivare ai giorni nostri.

OBIETTIVO QUALITÀ. SENZA COMPROMESSI.

Olio Pedro produce un prodotto, ma quello stesso prodotto viene realizzato con una cura maniacale per i dettagli che quasi si fa fatica credere. Realizzare un olio extravergine di oliva di altissima qualità è la mission principale di questa piccola realtà aziendale. Un obiettivo che viene perseguito attraverso una meticolosa cura dei dettagli, che caratterizza ogni fase della filiera produttiva. Dal campo al frantoio, nessun dettaglio sfugge al controllo qualità.

OLTRE ALLA TAGGIASCA C’È DI PIÙ, GODITI LA VARIETÀ

Sicuramente conoscerai l’ottima Taggiasca, ma hai mai provato un extravergine di oliva in purezza di Merlina, Olivotto e Colombaia? In Liguria esistono ben 15 varietà di olive autoctone da cui è possibile estrarre 15 oli differenti. Olio Pedro è una delle poche aziende liguri che produce 4 monovarietali in purezza. Questo significa che le olive di Taggiasca, Merlina, Olivotto e Colombaia vengono raccolte e frante separatamente. Grazie a Olio Pedro puoi gustare quattro sapori diversi e abbinarli ai tuoi piatti preferiti a seconda dei tuoi gusti. E se adori i cocktail, non potrai che apprezzare i blend di Olio Pedro, come il “Taggiotto”, un mix di Olivotto e Taggiasca.

UN OLIO PREMIATO (DA CHI SE NE INTENDE)

Ogni anno, a fine raccolta, i campioni degli oli monovarietali prodotti vengono esaminati da laboratori specializzati e accreditati che eseguono delle analisi chimiche e sensoriali e ne certificano la qualità. Ecco perché, dati alla mano, Pedro può essere definito un olio extravergine di oliva di qualità. Non a caso, “Gambero Rosso” ha inserito Olio Pedro all’interno della sua prestigiosa guida “Oli D’Italia”. Anche Slow Food ha selezionato l’azienda di Claudio e Chiara inserendola all’interno della sua “Guida agli extravergini”. Ma anche la guida di Fausto Borella “Terre d’Olio” ha scelto Olio Pedro, che è presente anche nella Rassegna Nazionale Oli monovarietali.

UNA PREPARAZIONE COMPLETA AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Claudio è il vero motore dell’azienda. La sua preparazione, che spazia dalla teoria alla pratica, ha permesso a Olio Pedro di crescere e raggiungere ottimi risultati. Ha raccolto l’eredità della vecchia generazione valorizzando- con un approccio innovativo – tutto il ciclo produttivo. La profonda rivisitazione delle tecniche tradizionali, inoltre, hanno portato l’azienda al passo con i tempi e all’avanguardia nelle tecniche di produzione. Potatore di ulivo certificato, giudice della scuola di potatura diretta da Giorgio Pannelli , Claudio è iscritto all’albo nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. La sua preparazione, la sua passione e la sua determinazione sono oggi al completo servizio di Olio Pedro e dei suoi clienti.

STILE DA VENDERE, BONTÀ DA GUSTARE

La cura per i dettagli di Olio Pedro non si limita alla qualità del prodotto, ma si estende anche al packaging. Le bottiglie colorate in base alla cultivar (Taggiasca, Colombaia, Merlina, Olivotto) hanno stile da vendere e il tappo antirabbocco rappresenta una garanzia per la conservazione della qualità del tuo extravergine. Questo Natale, poi, Olio Pedro si presenta in una confezione regalo tutta nuova. L’ideale per iniziare a regalare e regalarti un extravergine di oliva di qualità a km0.

TU LO ORDINI, OLIO PEDRO ARRIVA

L’emergenza sanitaria ha sconvolto i piani di consegna dei prodotti di molte aziende. Olio Pedro non fa eccezione, ma grazie al nuovo e-commerce potrai ordinarlo comodamente a casa tua nel pieno rispetto delle attuali normative.

CURIOSITÀ

L’olio extravergine di oliva fa bene alla salute?