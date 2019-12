Da espresso a esaudito. Covim offre migliaia di caffè in centro per una buona causa.

Genova. Sabato 21 e domenica 22, nel centro di Genova ci sarà bisogno di grandi energie per affrontare gli acquisti di Natale. Per questo, in Piazza Caricamento si terrà “Da espresso a esaudito”, l’iniziativa benefica pensata da Covim per dare una spinta decisiva alla scelta degli ultimi regali e trasformare dei semplici caffè espressi in desideri esauditi.

Come? L’antica torrefazione genovese offrirà un caffè a tutti i passanti. Per ogni caffè offerto, Covim donerà 1,20 € a Helpcode, la onlus che si occupa della difesa dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

Il ricavato andrà a favore di “C’era una volta la cena”, il progetto Helpcode che offre assistenza concreta ai bambini che rischiano la malnutrizione a causa del disagio economico delle loro famiglie.

Oltre a scaldarsi con un caffè gratuito e di qualità, i passanti avranno la possibilità di conoscere l’ampio ventaglio di miscele che Covim mette a disposizione nella sua offerta per la grande distribuzione, che comprende capsule tradizionali o compostabili, compatibili Nespresso o Lavazza A Modo Mio. Si potranno assaggiare 2 gusti: Covim Tango, una raffinata miscela per i palati più esigenti, e Covim Minuetto, dolce e cremoso, un vero espresso anche senza caffeina.

Questa iniziativa porta, ancora una volta, il caffè Covim a essere protagonista nelle piazze della città, facendosi sempre più riconoscere come il caffè dei genovesi, vicino ai genovesi.