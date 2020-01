Cucine “in saldo”, al via i 60 giorni al 60% di Asta del mobile

Il 2020 negli showroom di Asta del Mobile inizia con i saldi, 60 giorni di sconti fino al 60%.

Le offerte riguardano tutte le soluzioni abitative: dalle camere ai soggiorni e in particolare alle cucine, senza dimenticare come nello store di Arma di Taggia sia in atto una liquidazione totale per ristrutturazione, che vedrà la nuova esposizione operativa fino a fine mese.

Ma venendo al dettaglio delle cucine in offerta sono molte le occasioni da non perdere e acquistabili senza interessi presenti nelle esposizioni di Genova, Finale Ligure, Arma di Taggia e del Piemonte.

Visita il sito https://astadelmobile.it per trovare i nostri punti vendita, promozioni e prodotti.