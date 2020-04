Crisi da astinenza da caffè? ecco la soluzione made in Genova

Sono passate ormai diverse settimane dal primo discorso del Presidente del Consiglio Conte in cui chiedeva a tutti gli italiani un periodo di sacrificio e di rinunce perché il virus, il Covid-19, è ormai arrivato anche qui nella nostra bella Italia, non si sa ancora bene come ma un giovane trentottenne ne rimane affetto ed … eccoci catapultati in una dimensione nuova, del tutto ignota. … Conte ci chiede di rimanere distanti oggi per riabbracciarci domani …

Cosa volesse dire a fine febbraio forse non era del tutto chiaro ma di li a poco l’appuntamento con la comunicazione del nuovo decreto è diventato quasi quotidiano, le richieste sono aumentate, e poi, sì, tutto è diventato più chiaro, soprattutto quando, ormai a marzo a sfilare non furono le modelle della fashion week milanese, ma camion militari colmi di corpi inermi attraverso la città di Bergamo.

Con l’aumento dei divieti abbiamo visto modificare molte delle nostre abitudini, soprattutto fisiche che ci hanno limitato nei tempi e negli spazi, senza dimenticare la ripercussione psicologica di tutto questo.

Non da ultimo quando sono stati chiusi alberghi, ristoranti e bar dove cercavamo ancora di rifugiarci per salutare un amico o semplicemente per bere un buon caffe!

E beh, toglieteci tutto ma non un buon caffe! Quello del bar ha un sapore speciale soprattutto perché ci permette di incontrare, chiacchierare e in tempi non sospetti di stringere mani, però chi lo ha detto che il buon caffe si beve solo al bar???

Mettetevi comodi sul vostro sofà, l’azienda ligure Mondocaffe vi assicura che se chiuso in casa non sai come affrontare le giornate, spesso troppo uguali e senza gli stimoli di cui avresti bisogno, ci pensano loro a risollevare la tua giornata. Resterai sul tuo divano e il caffe arriverà direttamente a casa tua. E che caffè!?! Quello buono come e anche più di quello del bar.

Che lo prendiate in cucina, sul terrazzo o bucolicamente in camera da letto Mondocaffe soddisferà la vostra sete di caffe macinato, in cialda o capsula che sia. Sul sito mondocaffegenova.com puoi verificare tutte le promozioni presenti in negozio, se ancora non li conosci, se invece, sei un loro cliente abituale saprai già che possono fornire caffe in grani tra i più pregiati, cialde in carta anche biodegradabili e compostabili e, tra gli altri, sistemi originali a capsula a circuito chiuso come , , , e . Non mancherai di trovare anche capsule compatibili con le principali marche presenti sul mercato come Nescafe Dolce Gusto, Lavazza a modo Mio, Lavazza Point o Nespresso.

Ordinare sarà più facile che mai, basta telefonare ad uno dei numeri dei loro negozi, presenti a Genova in tre punti della città:

Via di Porta Soprana, n 17r, in Centro tel. 010/2514056

Via Giacomo Giovannetti, n 86r, a Sampierdarena tel. 010/4711864

Via Vesuvio, n 6r, in Origina tel. 010/2514056

Non c’è un minimo d’ordine ma Mondocaffe chiede di raggruppare più miscele per fare un’unica consegna cosi da crearvi una piccola scorta del loro caffe da asporto. Laddove non riusciranno a venire personalmente vi raggiungeranno tramite corriere, in tutti i casi cercheranno di portarvi il loro sorriso anche se … coperto dalla mascherina e non potendo stringervi la mano per porvi un Grazie, si spera di manifestarlo con gli occhi di chi guarda oltre il momento presente e sognando il futuro in cui nessuno sia rimasto immutato dal corso degli eventi.

Mondocaffe è la boutique dietro casa che si fregia però di aver aperto il primo negozio multi marche in Italia. Nasce nel 2007, anche con i progetti on line, fatti di e-commerce, social network e spedizioni a mezzo corriere. La pluridecennale esperienza si è trasformata in un’accurata selezione di prodotti e servizi offerti con grande impegno e professionalità.

Ed è proprio l’amore con cui il lavoro viene portato avanti che spinge all’attenzione verso la persona, specie in un tempo cosi diverso, cosi insolito. Cosi #Caffettiamo uniti, anche da terrazzo a terrazzo, da finestra a balcone e la giornata avrà un gusto nuovo.

Se hai voglia potrai sfogliare l’opuscolo sul caffè scritto dal fondatore di Mondocaffe, dove troverai notizie interessanti e curiosità.

Buona quarantena a tutti con un gustoso caffe!