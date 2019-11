Dall’Italia alla Svizzera il passo potrebbe sembrare anche breve, ma la storia imprenditoriale di Daniel Porcello ci insegna che nel mezzo, oltre ad una strada vera e propria, ci sono anni di lavoro ed esperienze formative indispensabili per raggiungere determinati risultati.

40enne originario di Albenga, Porcello colleziona esperienze nel settore delle spedizioni internazionali e in quello delle calzature. Nel 2018 fonda “Bottega Senatore”, un nuovo portale di e-commerce dedicato, non a caso, al mondo delle calzature italiane. Dopo un anno di attività, i numeri sorridono all’imprenditore ingauno, che racconta: “Siamo cresciuti molto sia online che offline – spiega l’amministratore delegato albenganese – quest’anno la grande novità è il lancio di un prodotto che, per le sue caratteristiche, è davvero unico al mondo”.

Grazie ad un accordo con l’azienda Vibram (leader mondiale nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni), la start up di Porcello porta sul mercato una scarpa dotata di una suola antiscivolo dalle prestazioni davvero sorprendenti: “Questa suola consente una presa straordinaria su superfici lisce e ghiacciate – spiega l’imprenditore – è facile trovare questa caratteristica sulle scarpe da passeggiata o per l’outdoor, ma sulle calzature classiche rappresenta una novità unica nel mercato mondiale”.

Il risultato finale è una scarpa classica, robusta e comoda, che può vantare la presenza sulla suola della nuova tecnologia Vibram denominata “artic grip”: un’innovazione che permette di camminare su ghiaccio bagnato grazie a degli inserti in gomma che forniscono un ottimo grip su qualsiasi tipo di superficie.

“Bottega Senatore” non strizza l’occhio solo alla qualità, grazie a prodotti realizzati a mano e attraenti per tutte le tasche, ma nell’ultimo anno ha allargato anche i propri orizzonti: “Forniamo calzature in negozi situati in Finlandia, Danimarca, Norvegia e, ovviamente, in Italia e Svizzera – racconta Porcello – dal prossimo anno, inoltre, vorremmo aprire il nostro primo store monomarca a Zurigo”.

Il core business della start up resta indubbiamente il commercio online attraverso il portale www.bottegasenatore.com, tuttavia i dati relativi alla crescita dell’azienda rappresentano un ottimo auspicio anche per i progetti futuri.