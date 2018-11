Asta del Mobile ricerca arredatori

Asta del Mobile, azienda leader nel settore arredamento da oltre 25 anni, cerca arredatori da inserire nel team di Arma di Taggia, Genova, Torino e Asti.

Si richiedono:

– esperienza

– flessibilità e motivazione

– serietà

Per candidarti, invia il curriculum all’indirizzo mail della sede che ti interessa:

per Genova: info8@astadelmobile.it

per Torino: lavoraconnoi@astadelmobile.it

per Asti (Castell’Alfero): info6@astadelmobile.it

per Arma di Taggia: info3@astadelmobile.it

Il nostro team ti aspetta.

Entra anche tu nel mondo Asta!