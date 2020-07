All’Asta del Mobile grandi novità dopo la riapertura

Dopo la riapertura, all’Asta del Mobile è tutto rinnovato ad esempio divani in tecnofibra, lavabili, smacchiabili, interamente sfoderabili ed estremamente comodi!

Grande attenzione all’ambiente! Ultima novità del mondo cucine, ante in P.e.t. materiale ecosostenibile ed in totale assenza di vernice disponibile in varie misure e colori. Piani cottura ad induzione con cappa integrata, aspirante, filtrante e soprattutto depurante! Piano di lavoro in dekton, indistruttibili, antimacchia e antibatterica.

Grandi novità anche nella zona notte, armadi a misura con ante scorrevoli fino ad altezza di tre metri, progettazione della tua cabina armadio con la consulenza degli arredatori Asta, infatti un interior designer sarà sempre a disposizione della clientela per trovare le soluzioni ideali.

Per evitare lunghe attese è consigliato prendere appuntamento.