Albertino, Molella, Frangetta e Prezioso: il Deejay Time sbarca a Genova

La 59esima edizione del Salone Nautico, in programma a Genova dal 19 al 24 settembre, celebrerà la Città della Nautica con tanti appuntamenti tra mare, arte e design. Sarà un grande evento, una festa dell’eccellenza della nautica da diporto che andrà oltre i confini della manifestazione per coinvolgere tutta la Città.

Tutti i genovesi e i visitatori sono invitati, domenica 22 settembre, in Piazza De Ferrari al grande evento gratuito per la Città del Salone Nautico con un serata di dj-set a cielo aperto, sulle basi dei più noti successi della musica dance, house e techno degli anni ’90.

Grazie alla collaborazione di ICE Agenzia, Comune di Genova, Camera di Commercio e Regione Liguria che hanno reso possibile l’iniziativa, a partire dalle ore 20.15 la piazza accoglierà un lungo spettacolo che si preannuncia ricco di sorprese e che vedrà l’esibizione dei quattro storici conduttori del programma radiofonico Deejay Time, che aggiungeranno la tappa genovese al tour estivo che ha girato tutta Italia.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno sul palco per un intrattenimento di oltre due ore di musica che culminerà con un dj-set finale dei 4 protagonisti in contemporanea, che non mancherà di stupire il pubblico presente.

L’evento, organizzato dal Salone Nautico per la città di Genova, è ad ingresso gratuito. Di seguito il programma:

20.15 Warm up dj set

21.15 Inizio spettacolo, con saluti istituzionali

21.30 DeejayTime 23.45 Fine show