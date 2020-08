4 Modi per Migliorare la tua Azienda Durante l’Estate

A prescindere dal settore in cui opera la tua impresa, ci sono piccoli e grandi accorgimenti da adottare per fare in modo che il tuo marchio risalti anche quando milioni di persone vanno in ferie.

Dai gadget aziendali e pubblicitari per aumentare la fedeltà dei tuoi clienti e la visibilità della tua impresa fino ai preparativi in vista dell’inverno, l’estate è il momento ideale per tirare le somme sul primo semestre e valutare cosa ha funzionato bene e cosa deve essere migliorato.

Nel frattempo, ecco una serie di spunti per ispirarti.

Mantenere il Contatto

Credi che l’estate disconnetta le persone?

Sbagliato. Non tutti vogliono isolarsi in un rifugio di montagna lontani dal sole, anzi.

La maggior parte di noi va al mare in spiaggia e resta a contatto con gli altri ogni ora del giorno, ma soprattutto rimane in contatto attraverso internet con le aziende che ama di più.

Ecco perché bisogna mantenere attivo il calendario marketing sui social media e continuare a postare informazioni sulla vostra azienda, aggiornamenti sui prodotti e notizie utili anche durante l’estate.

Aggiorna il sito con novità riguardanti la stagione in corso per mostrare che siete sempre sulla cresta dell’onda e linkate le pagine del sito alla vostra pagina su Facebook, Instagram e altri social media per offrire un’esperienza utente completa.

Fai Regali Pubblicitari e Fidelizza i Clienti

Hai mai ricevuto una penna in regalo con su scritto il nome di un’azienda?

Ne avrai sicuramente vista qualcuna. Bene, si tratta di regali promozionali e funzionano sempre.

Servono a pubblicizzare la tua impresa e offrire valore ai clienti che ti hanno preferito rispetto alla concorrenza.

In estate puoi regalare di tutto, dagli ombrelloni agli asciugamani da spiaggia, dai palloni alle borracce in alluminio eco-sostenibili, dagli occhiali da sole alle borse da mare.

Personalizza questi oggetti con frasi motivazionali, grafiche uniche e con il tuo logo aziendale.

Per altre idee di qualità visita il sito Maxilia.

Sconti e Coupon

La bella stagione ci invita al divertimento, al relax e alla serenità.

Rendi speciale e indimenticabile l’estate dei tuoi clienti offrendo loro sconti e coupon per acquistare i tuoi prodotti e avviando un’apposita campagna sul tuo sito, da sponsorizzare attraverso la pubblicità su Google o Facebook.

Gli sconti possono anche essere offerti insieme ad altre imprese con cui creare programmi di affiliazione e garantire maggiore visibilità alla tua attività anche fuori dal solito contesto.

Si tratta di ottimi incentivi che possono spingere agli acquisti i consumatori indecisi.

Preparati all’Inverno

Quando arriva l’estate bisogna prepararsi all’inverno.

No, non è una contraddizione, perché l’estate può essere il momento perfetto per organizzare le attività da svolgere durante il resto dell’anno.

Se il tuo settore soffre a causa delle ferie dei clienti, fai in modo che il tempo disponibile venga impiegato per mettere in piedi una strategia di marketing per l’inverno, per rimodernare i locali, le vetrine e farsi trovare preparati.