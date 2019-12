21-22 dicembre in piazza Caricamento, Covim ti offre un caffé per una buona causa

Genova. Sabato e domenica, in piazza Caricamento, ci sarà “Da espresso a esaudito”, l’iniziativa benefica ideata da Covim che trasforma un semplice caffè in un desiderio realizzato.

Come? Covim offrirà a tutti i passanti migliaia di caffè gratuiti. Per ogni caffè servito, l’antica torrefazione genovese ne donerà il prezzo (1,20 euro) a Helpcode, a favore del progetto “C’era una volta la cena”.

Non sarà soltanto un modo per scaldare i cuori dei genovesi nel freddo inverno con un’ampia scelta di ottimi caffè. Sarà un’opportunità concreta per aiutare decine di famiglie in difficoltà.

Scopri di più cliccando su questo link.