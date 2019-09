101 Caffe’ festeggia nella città marinara di Genova

A distanza di un anno dall’apertura del punto vendita nello splendido capoluogo dell’assolata Liguria, il negozio 101CAFFE’ di Genova, parte di una catena di negozi in franchising che oggi conta oltre 100 punti vendita in Italia e nel mondo, in continua espansione, si prepara a celebrare il suo primo compleanno in grande stile, coniugando la vastissima scelta dei caffè provenienti dalle migliori torrefazioni italiane di eccellenza e delle gustose bevande, come cioccolate, ginseng, orzo, tea ed altro ancora, alle tante novità con cui il marchio si rinnova continuamente.

Senza perdere di vista la gamma tradizionale che ha riscosso un grande successo tra gli affezionati clienti, l’assortimento va dal caffè in grani ai macinati per la moka, ora in versione macinato fresco, anche nella declinazione mono origine, prodotto che arriva quotidianamente in negozio freschissimo, subito dopo la macinatura, nelle funzionali confezioni salva aroma, ai primi prodotti con capsule compostabili certificate, che possono essere smaltite nell’umido, alla linea di bevande del benessere, sempre in capsule, adatta per chi segue le nuove tendenze di consumo, ai caffè biologici e, non ultimo, il Caffè Venezia, miscela prodotta in esclusiva per la preparazione del caffè alla turca.

Fin dalla sua apertura il negozio 101CAFFE’ di Genova è stato un riferimento per il pubblico. Lo dimostra i tanti clienti che ogni giorno frequentano il punto vendita per fare acquisti, degustare e conoscere l’ampia scelta e le tante offerte sfiziose, ammaliati dalla cordialità e passione di Paola e Marco che, in occasione del primo anniversario, sono lieti di festeggiare insieme, direttamente in negozio, questo emozionante compleanno.

Anche in questa occasione così speciale Paola e Marco vi sanno condurre sapientemente sui sentieri del gusto, alla scoperta delle tante varianti dei prodotti 101CAFFE’ che non perdono mai di vista la qualità e la tradizione di una gamma di miscele pregiate, dove vogliamo ricordare anche il nostro Caffè Napoletano Premium, vincitore quest’anno dell’ambito premio “Il Mio Prodotto del Cuore 2019-2020”, attribuito in virtù dell’elevato grado di soddisfazione manifestato dai consumatori che lo hanno preferito. Il negozio, perfettamente in sintonia con il mood del brand, conviviale e solare, accoglie tutti con una degustazione, in compagnia di Paola e Marco, lunedì 7 Ottobre, in via XX Settembre 30r a Genova, dalle 09.30 alle 19.30.