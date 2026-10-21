Ztl Nervi, secondo incontro a Tursi: “Scelte sciagurate ma non possiamo tornare indietro”

Genova. Oggi pomeriggio, a Palazzo Tursi, si è svolto l’incontro organizzato dall’assessorato alla Mobilità del Comune di Genova avente ad oggetto la Ztl di Nervi. Presenti gli assessori alla Mobilità Emilio Robotti e al Commercio Tiziana Beghin, il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo, rappresentanti municipali, delle associazioni di categoria del commercio e dei comitati di quartiere.

“Questo secondo confronto con il Municipio Levante, attività commerciali e comitati è servito a prendere nota di alcune richieste che saranno esaminate dai nostri uffici tecnici per apportare i migliori accorgimenti possibili alla regolamentazione della Ztl di Nervi prima della sua attivazione – spiega l’assessore Robotti – Come noto, la realizzazione di questa Ztl è il risultato di scelte trasportistiche e viabilistiche sciagurate che non solo sono state progettate, finanziate e realizzate da altri, ma continuano non a caso a generare malumori nella maggior parte delle persone che vivono e lavorano a Nervi”.

“Il dialogo con chi vive tutti i giorni il territorio di Nervi è fondamentale: per questo – aggiunge Robotti – al di là delle osservazioni che ci sono pervenute in merito alla Ztl, che è comunque nostra intenzione mettere a regime una volta trovato il miglior punto di caduta possibile rispetto alle esigenze di tutti, vogliamo fare tesoro di alcune proposte che ci sono state presentate in materia di trasporto pubblico e sicurezza e che ci trovano d’accordo nell’obiettivo più importante: quello di promuovere collegamenti più frequenti da e verso il centro città, e di aumentare la sicurezza degli utenti della strada più vulnerabili”.

In linea con Robotti anche l’assessora Beghin: “Quello della Ztl di Nervi – afferma Beghin – è un progetto che esiste ormai da diversi anni, portato avanti dalla vecchia giunta comunale e impossibile da cancellare alla luce delle opere già realizzate. Come amministrazione vogliamo ascoltare ogni proposta utile a soddisfare le richieste del tessuto commerciale e sociale di Nervi. Come spesso accade, i punti di vista sono numerosi e anche molto diversi: sono sicura che il prossimo incontro, anch’esso organizzato dal collega Robotti, ci aiuterà a trovare il miglior compromesso possibile”.

“Il punto di vista espresso nella riunione di oggi dalle associazioni di categoria del commercio è molto chiaro – aggiunge il presidente Bogliolo –. Apprezzabile l’idea delle fasce orarie che il Comune intende adottare come richiesto tra l’altro nella prima riunione sulla Ztl di Nervi, a patto però di modularle in maniera tale da non danneggiare il tessuto commerciale del quartiere. Allo stesso tempo, è necessario andare incontro alle esigenze di mobilità quotidiana dei residenti, che in caso di prolungamento eccessivo degli orari della Ztl sarebbero costretti, per uscire da Nervi, ad ingolfare ulteriormente le direttrici di via Sant’Ilario e Capolungo, finendo per appesantire una circolazione stradale già solitamente molto congestionata. È necessario che tra gli aventi diritto della Ztl – conclude Bogliolo – vengano ricompresi anche i residenti delle vie limitrofe e adiacenti al tratto stradale oggetto di limitazioni“.