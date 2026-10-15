Zone economiche speciali per i negozi di vicinato, Confesercenti raccoglie 1.500 firme in Liguria

Genova. Sono 56.611 le firme, di cui circa 1.500 nella sola Liguria, raccolte con due mesi di anticipo sulla scadenza dei termini nell’ambito della campagna di sottoscrizione lanciata in primavera da Confesercenti per un’iniziativa di legge popolare per la rigenerazione urbana, attraverso l’istituzione di Zone economiche speciali di prossimità (ZesPro) a favore dei negozi di vicinato.

La consegna ufficiale al sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli, è avvenuta lo scorso sabato 10 ottobre a Roma nel corso del Forum di Confesercenti nazionale, sei giorni di dibattiti, eventi, presentazioni, laboratori e anche intrattenimento in piazza del Popolo, culminati mercoledì 14 ottobre nell’elezione all’unanimità a presidente nazionale di Nico Gronchi.

Alla manifestazione, inaugurata venerdì 9 ottobre, alla presenza anche del presidente regionale di Confesercenti Marco Benedetti, hanno partecipato 34 dirigenti delle Confesercenti della Liguria, tra delegati e invitati, presenziando alle numerose iniziative che hanno visto alternarsi ministri, segretari di partito, parlamentari, ma anche laboratori sull’intelligenza artificiale, concerti, presentazioni di libri e un’anteprima cinematografica.

“Il bilancio della manifestazione – commenta Marco Benedetti – è estremamente positivo, soprattutto perché l’esito non era scontato e lo sforzo produttivo è stato massiccio, ma la piazza è stata vissuta e le iniziative sono state partecipate, come ci hanno riconosciuto anche i tanti ospiti inviati. Come Liguria non possiamo che esprimere grande soddisfazione, ringraziare in modo non formale la struttura tutta di Confesercenti nazionale per il risultato e augurare in bocca al lupo al presidente Gronchi, garantendogli la massima collaborazione”.

Tanti i momenti importanti che hanno segnato le giornate del Forum, a cominciare naturalmente dalla consegna delle firme necessarie a sottoporre al parlamento la proposta di legge popolare sulle ZesPro – e, per inciso, la raccolta delle sottoscrizioni prosegue fino alla naturale scadenza –, ma importanti sono state anche le proposte fatte nel corso degli incontri con i rappresentanti dei partiti e sintetizzate nella relazione del presidente Gronchi, alla presenza dei ministri Calderone e Lollobrigida.

“Oltre alla rigenerazione urbana – afferma Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Regionale Liguria – il secondo pilastro che Confesercenti propone è quello di Italia Semplice, ovvero rendere più efficienti i servizi a imprese e cittadini attraverso la certificazione dei processi burocratici e tramite sportelli, piattaforme e call center riconoscibili dalla sigla IS, per consentire oltre 7,5 miliardi di euro di risparmio alle imprese”

“Il terzo asse – prosegue Dameri – consiste in un patto generazionale, con incentivi per l’occupazione giovanile e femminile, per l’accesso al credito e alla casa, per la formazione e il sostegno alla natalità, destinando gli oltre 7 miliardi di eccedenze del Fondo di Integrazione Salariale, giacenti presso l’Inps, ad una staffetta generazionale, con graduale accompagnamento dei lavoratori senior verso la pensione a favore dell’assunzione di giovani, anche con borse di formazione in intelligenza artificiale e tecnologia, finanziate attraverso i fondi interprofessionali”.