West Nile, disinfestazione urgente a Carignano dopo un caso veterinario sospetto: il piano del Comune contro le zanzare

Genova. Scatta un nuovo intervento anti zanzare in città dopo un caso veterinario sospetto di virus West Nile. La segnalazione della Asl 3 riguarda l’area intorno a via Jacopo Ruffini, a Carignano, nei pressi del parco di Villa Croce.

Mercoledì 21 ottobre a partire dalle 23, come previsto dal Piano regionale arbovirosi, scatterà dunque l’intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara comune (Culex Spp.). La disinfestazione riguarderà anche:

Piazza Rocco Piaggio civico 6 e le relative alberature

Via Corsica civici 8, 10,12, 52r, 12a,70r, 74r,76r,72r,54r

Via Jacopo Ruffini 13,14,10,7,9,4 Er, 6r,4r,2Fr, 5B, 9r,11,15,16,4Br,7r,7Cr, 4Cr,4Fr

Viale Aspromonte 5,7,9,11,56,22,20,26,9r,13,13r,15r,17r,22A,30r,24,11r,9Ar

Viale Villa Glori 3, 6,8r.

Il tema della presenza delle zanzare in città e dei rischi connessi alle malattie che trasmettono è stato affrontato anche in Consiglio comunale martedì pomeriggio, con due interrogazioni presentate da Martina Caputo (Pd) e Vincenzo Falcone (Orgoglio Genova / Noi Moderati), con particolare attenzione alla situazione nei cimiteri in vista delle commemorazioni dell’1 e 2 novembre.

A rispondere, per l’assessora all’ambiente Silvia Pericu, è stata l’assessora Francesca Coppola, che ha chiarito che per quanto riguarda i cimiteri, in particolare Staglieno, è in vigore un appalto rinnovato annualmente, e le disinfestazioni vengono effettuate durante il periodo di maggiore proliferazione degli insetti: “Allo stato attuale non risultano segnalazioni specifiche relative alla presenza di zanzare infette nei cimiteri cittadini – ha detto l’assessora – L’ultimo intervento di disinfestazione è stato effettuato nella prima settimana di ottobre ed è stato programmato un ulteriore intervento prima dell’avvio del periodo della novena dei defunti”.

A livello cittadino, gli interventi di disinfestazione sono stati potenziati nel 2026 rispetto agli anni precedenti e vengono programmati in tutti e nove i Municipi sulla base delle segnalazioni e delle criticità riscontrate, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e demografiche delle diverse zone cittadine. Gli interventi sono geolocalizzati tramite gps per garantire la tracciabilità e consentire il progressivo aggiornamento delle aree trattati. I cicli sono iniziati a fina maggio e a fine ottobre risultava completato il quarto ciclo, che ha riguardato interventi su caditoie, tombini, bocche di lupo e ristagni .

“Nel 2026 si è arrivati complessivamente alla sesta attivazione per casi di arbovirosi con interventi antilarvali – conferma Coppola – Ats Liguria, Asl 3, Arpal, Università e gli esperti del Pt management della cooperativa sociale il Rastrello stanno valutando un’ulteriore estensione dei siti già trattati nei nuovi municipi nelle aree in cui il quadro ambientale ed epidemiologico evidenzia una maggiore priorità”. Tra le zone individuate ci sono Sestri Ponente, Cornigliano, Sampierdarena, la bassa Valpolcevera, Rivarolo, Teglia, Bolzaneto e Pontedecimo, con attenzione anche ai siti sensibili prossimi all’ospedale Gallino.