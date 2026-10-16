X Factor, Genova fa il pieno: Alice Fregoso e Le Distanze passano alla fase “live” dello show

Genova. Due su due. Genova fa il pieno di talenti e potrà tifare ben due artisti – Alice Fregoso e Le Distanze – alla fase finale di X Factor, quella che andrà in onda live a partire da giovedì prossimo su Sky e poi in replica, in chiaro, sul Canale 8. Spiace per lo spoiler di chi ancora non ha visto il programma ma sarebbe comunque impossibile evitare post e indiscrezioni sui social e quindi ecco com’è andata.

Alice Fregoso, 18enne studentessa del Liceo Linguistico Deledda, tra le rivelazioni del programma fin dalle prime battute, diventata virale con la sua versione di Disfruto di Carla Morrison, alle last call si è presentata con una cover personalizzata e intima di Space Oddity, capolavoro di David Bowie.

“È stata la prima canzone che ho voluto imparare a suonare, quando avevo otto anni, e per me ha un significato particolare”, ha raccontato prima di intonarla. Chitarra e voce – dopo che durante i bootcamp si era misurata con un’esibizione al pianoforte – e qualche variazione rispetto alla versione originale che, comunque, ha convinto sia il giudice che l’avrà in squadra, Francesco Gabbani, sia gli altri giudici. Qui sotto la sua esibizione.

Meno liscio il passaggio de Le Distanze, anche per dinamiche del programma televisivo. A un certo punto, per mere questioni matematiche, la loro permanenza nel roster di Irama – il loro caposquadra – non è stata scontata. È però vero che il cantante li aveva notati sin dall’inizio, con la loro cover di Space Monkey dei Placebo.

Andrea Pagella (20 anni, di Genova), Corinna Lanari (23 anni, di Serra Riccò) e Saverio Campese (20 anni, di Trani), hanno portato in scena un brano cult per la generazione Millennial, Somewhere we only know, di Kean.

Le Distanze, giovani ma con già una notevole esperienza di singoli, spettacoli dal vivo e concorsi alle spalle, hanno presentato una versione molto energica e teatrale, come nel loro stile.

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Adesso il gioco entra nel vivo. Dalla prossima settimana le puntate che andranno in onda non saranno più registrate ma live e quindi nella competizione entrerà anche il contributo del voto del pubblico da casa. Il percorso di Alice Fregoso e de Le Distanze all’interno di X Factor dipende anche dai telespettatori.