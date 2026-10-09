Finti incidenti, William Solo Kosanke al giudice: “Qualcuno l’ho fatto, ma non vivo di questo e non c’è alcuna organizzazione”

Genova. Ha ammesso di aver inscenato qualche finto incidente, non tutti i 15 che gli sono addebitati nella richiesta di custodia cautelare, ma ha escluso la responsabilità di buona parte delle persone con cui avrebbe secondo l’accusa avrebbe costituito una vera e propria organizzazione dedita alle truffe assicurative. Ilija Kosanke (o William ‘Solo’ per chi lo conosce per il noto meme sui social) è comparso davanti al giudice Giorgio Morando nell’interrogatorio preventivo.

Ha fatto dichiarazioni spontanee e ha depositato una lunga memoria scritta di suo pugno. Anche la compagna ha fatto lo stesso. “Gli avvocati non c’entrano niente non sarebbe stato mio interesse dir loro che gli incidenti erano falsi” ha detto scagionando i due civilisti indagati. E per ognuna delle altre persone coinvolte nell’inchiesta ha ridimensionato il ruolo oppure ha addirittura escluso il coinvolgimento.

Il 54enne, difeso dall’avvocato Rinaldo Romanelli, ci ha tenuto a escludere che il suo amico fraterno Marco Rossi fosse il suo ‘braccio destro’ come sostiene l’accusa (per entrambi la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere): “Lo vedo e lo sento tutti i giorni perché andiamo insieme in palestra e le nostre compagne sono molto amiche” ha spiegato. A Rossi fra l’altro sono contestati solo due incidenti considerati falsi dei 15 analizzati dalla stradale e una falsa testimonianza. “Non c’è nessuna organizzazione stabile” ha detto Kosanke, ma solo qualcuno che di volta in volta, si è prestato a simulare un sinistro.

Il culturista appassionato di harley ha poi chiarito che lui e la compagna non vivono affatto di espedienti ma hanno un reddito stabile che deriva dall’affitto di diversi appartamenti e dall’B&B di cui sono proprietari davanti al porto Antico. E quegli appartamenti hanno mostrato al giudice di averli acquistati ben prima dei fatti contestati , altri sarebbero frutto di successioni e successive vendite. Non ha spiegato per ora Kosanke quell’intercettazione in cui si vanta di aver ricavato negli anni un milione di euro dai falsi incidenti.

Conti e appartamenti sono stati sequestrati alla coppia nell’ambito delle perquisizioni che hanno accompagnato la richiesta di misura cautelare perché secondo gli inquirenti se li sarebbero comprati proprio grazie alle frodi assicurative. I due affermano il contrario e l’avvocato Romanelli lunedì contesterà la legittimità del sequestro davanti al tribunale del Riesame.

Rispetto alle esigenze cautelari Kosanke e il suo legale hanno fatto notare che fra tutto il battage mediatico sulla vicenda e soprattutto la black list dell’Ivass (l’istituto di vigilanza delle assicurazioni) in cui tutti gli indagati sono ormai inseriti dopo le querele e l’inchiesta in corso, non ci sarebbe comunque alcuna possibilità per nessuno di poter reiterare il reato.