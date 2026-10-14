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Le indagini

Finti incidenti, in un garage di Kosanke trovati pezzi di asfalto e una chiavetta con le foto dei sinistri

Attesa per la decisione del tribunale del Riesame sui sequestri ma anche per quella del gip sulle richieste di misura cautelare

kosanke, può accompagnare solo

Genova. In uno dei box di proprietà di Ilija Kosanke i poliziotti della stradale hanno trovato, oltre che numerosi pezzi di ricambio di moto harley anche una scatola piena di pietre o meglio pezzi di asfalto di diverso colore utilizzati secondo gli investigatori proprio per inscenare i danni dei sinistri fittizi. E in casa dietro a un portafoto è stata sequestrata una chiavetta usb con dentro file e immagini degli incidenti, una sorta di catalogo ben organizzato.

A proposito del sequestro eseguito nelle scorse settimane di appartamenti e box appartenenti a William Solo e alla moglie, è attesa nelle prossime ore la decisione del tribunale del Riesame dopo il ricorso dell’avvocato Rinaldo Romanelli che difende i due. Il ricorso si basa sul principio che il sequestro debba corrispondere soltanto a quanto provato a livello indiziario nella richiesta di misura cautelare dove sono dettagliatamente ricostruiti 15 sinistri presunti falsi per una frode assicurativa che ammonta a circa 100mila euro e comunque visto che la richiesta di misura conteggia in tutto 25 finti incidenti tra il 2020 e il 2024 per circa 300mila euro complessivi al massimo il sequestro avrebbe dovuto raggiungere quell’ammontare.

Il sequestro chiesto dal pm Luca Scorza Azzarà e autorizzato dal gip Giorgio Morando è di un milione di euro e si basa sull’intercettazione dello stesso Kosanke dove si vantava di aver guadagnato quella cifra nel corso degli anni. Se il Tribunale del Riesame darà ragione a Kosanke parte degli appartamenti e dei box sequestrati potrebbero essergli restituiti.  Il pm all’udienza del Riesame ha comunque depositato un’integrazione dell’informativa in base alla quale tra il 2017 e il 2024 sarebbero contestati sinistri per un ammontare complessivo di 997mila euro.

Si sono intanto conclusi gli interrogatori preventivi dei 12 indagati per i quali la Procura ha chiesto misure cautelari. Il gip Giorgio Morando dovrà decidere nei prossimi giorni se accogliere o meno le richieste. Per Kosanke e per l’amico che secondo gli investigatori sarebbe il suo braccio destro il pm ha chiesto il carcere. Kosanke si è difeso davanti al giudice ammettendo alcuni dei sinistri ma spiegando che non viveva del provento degli incidenti ed escludendo la responsabilità di diversi dei coindagati.

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