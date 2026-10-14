Finti incidenti, in un garage di Kosanke trovati pezzi di asfalto e una chiavetta con le foto dei sinistri

Genova. In uno dei box di proprietà di Ilija Kosanke i poliziotti della stradale hanno trovato, oltre che numerosi pezzi di ricambio di moto harley anche una scatola piena di pietre o meglio pezzi di asfalto di diverso colore utilizzati secondo gli investigatori proprio per inscenare i danni dei sinistri fittizi. E in casa dietro a un portafoto è stata sequestrata una chiavetta usb con dentro file e immagini degli incidenti, una sorta di catalogo ben organizzato.

A proposito del sequestro eseguito nelle scorse settimane di appartamenti e box appartenenti a William Solo e alla moglie, è attesa nelle prossime ore la decisione del tribunale del Riesame dopo il ricorso dell’avvocato Rinaldo Romanelli che difende i due. Il ricorso si basa sul principio che il sequestro debba corrispondere soltanto a quanto provato a livello indiziario nella richiesta di misura cautelare dove sono dettagliatamente ricostruiti 15 sinistri presunti falsi per una frode assicurativa che ammonta a circa 100mila euro e comunque visto che la richiesta di misura conteggia in tutto 25 finti incidenti tra il 2020 e il 2024 per circa 300mila euro complessivi al massimo il sequestro avrebbe dovuto raggiungere quell’ammontare.

Il sequestro chiesto dal pm Luca Scorza Azzarà e autorizzato dal gip Giorgio Morando è di un milione di euro e si basa sull’intercettazione dello stesso Kosanke dove si vantava di aver guadagnato quella cifra nel corso degli anni. Se il Tribunale del Riesame darà ragione a Kosanke parte degli appartamenti e dei box sequestrati potrebbero essergli restituiti. Il pm all’udienza del Riesame ha comunque depositato un’integrazione dell’informativa in base alla quale tra il 2017 e il 2024 sarebbero contestati sinistri per un ammontare complessivo di 997mila euro.

Si sono intanto conclusi gli interrogatori preventivi dei 12 indagati per i quali la Procura ha chiesto misure cautelari. Il gip Giorgio Morando dovrà decidere nei prossimi giorni se accogliere o meno le richieste. Per Kosanke e per l’amico che secondo gli investigatori sarebbe il suo braccio destro il pm ha chiesto il carcere. Kosanke si è difeso davanti al giudice ammettendo alcuni dei sinistri ma spiegando che non viveva del provento degli incidenti ed escludendo la responsabilità di diversi dei coindagati.