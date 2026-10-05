Caso di West Nile a Sampierdarena, scatta la disinfestazione: zone e orari

Genova. Scatta la disinfestazione a Sampierdarena, in zona Mura degli Angeli, dopo il primo caso autoctono di West Nile registrato a Genova.

L’intervento è programmato nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, e le raccomandazioni del Comune sono quelle di tenere chiuse le finestre sino alle 7 del mattino, mantenere animali in casa, ritirare la biancheria stesa e lavare e sbucciare frutta e verdura di eventuali orti. Il trattamento prevede l’utilizzo di un prodotto specifico larvicida.

L’uomo che ha contratto il virus è un 66enne residente a Sampierdarena, le cui condizioni sono molto gravi. È stato ricoverato all’ospedale San Martino, nel reparto di malattie infettive diretto da Matteo Bassetti.

Și tratta del primo caso di malattia in un paziente che non ha effettuato viaggi recenti all’estero, incubando il virus proprio a Genova. Negli scorsi giorni erano partite diverse disinfestazioni straordinarie: una a Sestri Ponente dopo il rinvenimento di tre uccelli infetti in quella stessa zona, un’altra a Rivarolo per tre gazze positive al virus, ancora prima nell’area tra il centro e Castelletto.