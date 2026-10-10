È morto uno dei due pazienti colpiti da West Nile, a Genova è il primo decesso a causa del virus

Genova. È morto per gli effetti dell’infezione da West Nile l’uomo di 86 anni ricoverato all’ospedale San Martino di Genova dopo aver contratto il virus in forma autoctona.

L’86enne, residente a Sestri Ponente (dove lunedì 12 ottobre scatterà la procedura di disinfestazione) era affetto da una forma neuroinvasiva di West Nile, quella più grave. Si trovava in terapia intensiva dove venerdì sera i medici hanno constatato il decesso.

Si tratta della prima morte per West Nile a Genova e del secondo caso autoctono dopo quello, registrato alcune settimane fa, di una paziente di 66 anni, residente a Sampierdarena. Anche la donna è ricoverata al San Martino con gravi complicanze neurologiche legate all’infezione.

West Nile, i numeri della diffusione in Italia

In Italia sono stati registrati, finora, 727 casi e 54 decessi (ma i dati del ministero della Sanità sono fermi al 1 ottobre). Dei casi, oltre la metà ha sviluppato la forma neuroinvasiva per cui, di fatto, non esiste una terapia specifica (né un vaccino) ma solo cure che cercano di contrastare il blocco delle funzionalità.

A seguito degli ultimi episodi il Comune di Genova ha attivato immediati interventi straordinari di disinfestazione preventiva contro le zanzare (vettore Culex, la comune zanzara notturna) nelle zone colpite. Parliamo della zona inclusa l’area di Mura degli Angeli a Sampierdarena, dove risiedeva la paziente donna, ma anche quella di via Cataldi e dintorni, a Sestri Ponente. Oltre agli ospedali dove i pazienti erano transitati.

Nei mesi scorsi erano stati necessari altri piani di disinfestazione dovuti al riscontro di virus West Nile sulla carcassa di volatili (gazze) nel centro storico. Ricordiamo che non tutte le zanzare sono portatrici di West Nile ma solo alcune infette.

La forma più pericolosa di infezione da West Nile

La forma neuroinvasiva del virus West Nile può provocare meningite, encefalite o altre manifestazioni neurologiche. In altri casi si presenta soltanto febbre, malessere, cefalea e dolori muscolari, mentre alcune infezioni sono asintomatiche. Il rischio di malattia grave aumenta soprattutto negli anziani e nelle persone fragili o immunodepresse.

La prossima disinfestazione prevista a Genova

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre sono previste disinfestazioni in tre zone legate al passaggio proprio del paziente deceduto al San Martino.

Saranno interessate l’area dell’ospedale Villa Scassi e del pronto soccorso, nel municipio Centro Ovest, salita Cataldi, nel municipio Medio Ponente e aree limitrofe (via Samo, Salita Cataldi, via Rollino, via Briscata e Salita Paolo Toscanelli), e l’ospedale Evangelico di Voltri, dove era stato ricoverato.

Si ricorda che è bene chiudere le finestre negli orari indicati per la disinfestazione, ritirare i panni stesi ed evitare poi ristagni di acqua in vasi o cisterne.