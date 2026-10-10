West Nile, nel 2026 exploit di casi a Genova. L’esperta: “È l’ora di cambiare i protocolli di disinfestazione”

Genova. “Quest’anno siamo stati travolti, fino al 2025 le segnalazioni erano sporadiche e isolate, legate a persone tornate da viaggi all’estero, in questa stagione abbiamo iniziato ad avere a che fare con focolai e contagi autoctoni, il virus West Nile è arrivato e per questo ci stiamo preparando a modificare la metodologia di prevenzione e disinfestazione”. A parlare è Silvia Scasciamacchia, dirigente veterinaria Sanità animale dell’area 3 di Ats Liguria.

La notizia del primo decesso di un paziente affetto da West Nile a Genova non fa che rendere più evidente quello che i più attenti avevano già notato: di questo virus che, come noto è trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette, e può contagiare volatili, esseri umani e cavalli, si parla sempre di più, ormai da settimane.

Nel 2026, da luglio, solo sul territorio dell’Ats genovese – a grandi linee il perimetro è quello della vecchia Asl 3 – si sono svolte 13 disinfestazioni, 11 delle quali legate a casi riscontrati su avifauna e due legate a contagi di esseri umani, la donna di 66 anni tuttora ricoverata al San Martino e il più recente, l’86enne deceduto nella notte. Nel 2025 i casi riscontrati erano stati zero (c’era stato solo un sospetto su una zanzara esaminata a Staglieno).

Silvia Scasciamacchia conferma che l’estate 2026 rappresenta un cambio di passo nella diffusione dell’infezione. “La West Nile era già presente in maniera endemica in Piemonte e Lombardia, trasportata da uccelli migratori infetta e poi trasmessa attraverso le zanzare che pungo quegli insetti – dice – a noi esperti quello che sembrava strano, semmai, è che in Liguria non fosse ancora arrivata. Ma adesso ci siamo”.

Scasciamacchia fa parte del tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi della Regione Liguria, organismo di coordinamento incaricato di monitorare e gestire i rischi legati alle malattie trasmesse da vettori come zanzare e zecche in attuazione del piano nazionale e della normativa regionale, aggiornata a luglio 2026.

Del tavolo fanno parte medici, veterinari, entomologi, ricercatori: la Regione Liguria, tramite il dipartimento e portale Liguria Salute, Arpal, attiva nei monitoraggi meteo-climatici e nel posizionamento di trappole entomologiche, le Ats o ex Asl, i Comuni interessati, l’Università di Genova e altri istituti scientifici e sanitari di riferimento.

“L’attività del tavolo esiste da anni – continua la dottoressa – quando si riscontrano casi positivi, ci si riunisce. Spesso le segnalazioni arrivano da persone che trovano uccelli morenti e li portano ai Cras di riferimento. Le analisi sui volatili possono portare all’individuazione del virus e si procede con la disinfestazione, in un raggio di 100 o 200 metri a seconda che si tratti di area urbana o no”.

“Ci siamo resi conto già questa estate che il virus stava circolando tra gli uccelli, specialmente quelli più resistenti ai sintomi del virus e quindi monitorati come gazze, cornacchie, ghiandaie, ma ovviamente non si possono limitare gli spostamenti degli animali selvatici quindi l’unico strumento che abbiamo è la limitazione del proliferare del vettore, la zanzara culex”.

Il piano di monitoraggio e prevenzione regionale non prevede solo le disinfestazioni ex post, in seguito cioè al rilevamento di un caso, su essere umano o animale, ma anche interventi larvicidi in zone potenzialmente critiche come cimiteri o stagni.

“Questo non basta più – avverte dirigente veterinaria Sanità animale dell’area 3 di Ats – come tavolo tecnico Arbovirosi abbiamo proposto la modifica della strategia a livello regionale e di procedere con interventi larvicidi non solo su specifiche aree a rischio ma su tutto territorio provinciale, certo è qualcosa che va fatto con un criterio, non si possono sparare sostanze chimiche tossiche a tappeto, ci sarebbero ripercussioni sulla salute di animali e uomini, quindi abbiamo chiesto una valutazione ai colleghi di Arpal e ad altri soggetti per capire quale sia l’impatto ambientale“.

Il nuovo modello di intervento, ad ogni modo, dovrà partire appena possibile. Appena cioè, saranno definite le aree e saranno reperiti i fondi a livello regionale. Anche perché la diffusione del West Nile non è conclusa con la fine dell’estate.

“Purtroppo – spiega ancora l’esperta – i contagi sono legati al ciclo di vita delle zanzare culex e i cambiamenti climatici rendono la loro presenza ancora importante anche in questo periodo dell’anno”. Arpal ha previsto, ad esempio, sulla base di temperature e precipitazioni, che tra ottobre e novembre ci sarà una nuova ondata di proliferazione di zanzare.

Anche per questo dal tavolo Arbovirosi lanciano un appello: “Abbiamo visto che a Genova i casi positivi si concentrano tra il ponente e la Valpolcevera, con focolai vicino ai torrenti e in aree verdi. Chiediamo ai cittadini di tenere il più possibile mantenuti orti, giardini, balconi, specialmente in quelle zone“, dice Scasciamacchia.

“Le disinfestazioni che vengono attuate in queste settimane agiscono solo su aree demaniali, non private – continua – ma se nelle aree private permangono ristagni si rischia di fare un lavoro inutile, e allora attenzione a serbatoi di acqua, piscinette, vasi e stagni. Serve in questa fase la collaborazione di tutti“.