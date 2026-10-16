Voucher centri estivi 2026, aperto il bando della Regione Liguria per ottenere i rimborsi

Genova. È aperto il bando regionale per l’assegnazione dei voucher centri estivi 2026, la misura con cui Regione Liguria rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del benessere di bambini e ragazzi. Con uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro, il provvedimento, approvato a giugno, prevede un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante il periodo compreso tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026.

“Con i voucher per i centri estivi offriamo ai più giovani opportunità di crescita, socializzazione e divertimento, garantendo al tempo stesso un sostegno concreto ai genitori nella conciliazione tra lavoro e famiglia – sottolineano il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola –. È un intervento che risponde a esigenze reali e si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alle famiglie, che comprende anche gli asili nido gratuiti, le borse di studio scolastiche e le altre misure attuate per rendere la Liguria sempre più inclusiva e attenta ai diritti dei bambini e dei ragazzi. L’iniziativa, finanziata attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027, è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il nostro obiettivo è favorire l’accesso ai servizi educativi e alle attività estive, sostenendo il benessere dei minori e delle loro famiglie su tutto il territorio regionale”.

Il contributo è destinato alle famiglie che hanno sostenuto spese per la partecipazione dei propri figli a centri estivi, attività educative non formali e informali e iniziative ludico-ricreative, comprese quelle organizzate in parchi, giardini e fattorie didattiche. L’importo del voucher settimanale viene determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare: 90 euro per ogni minore appartenente a famiglie con un Isee fino a 15.000 euro e 70 euro a settimana per chi rientra nella fascia compresa tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Il rimborso può essere riconosciuto per un massimo di sei settimane di frequenza, con un contributo complessivo che può raggiungere i 540 euro per ciascun bambino o ragazzo.

Le famiglie interessate possono presentare domanda fino al 30 novembre 2026, attraverso la piattaforma Bandi online di Filse., società incaricata della gestione della misura.

Tutte le informazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di presentazione della domanda e sulla documentazione necessaria sono disponibili sui siti istituzionali di Regione Liguria e Filse.