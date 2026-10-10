Ponte Morandi, incontro tra il comitato dei familiari e il nuovo ad di Autostrade Arrigo Giana

Genova. Una delegazione del Comitato Ricordo Vittime di Ponte Morandi ha incontrato nella giornata di venerdì 9 ottobre il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana. A renderlo pubblico, una nota di Egle Possetti, presidente del comitato.

“L’incontro – si legge nella nota di Egle Possetti – era stato proposto dallo stesso ad per informarci sulle nuove modalità gestionali della sua dirigenza”. E accettato perché “Giana è arrivato alla dirigenza dopo la strage”.

Un appuntamento definito “cordiale e rispettoso dei diversi ruoli”, in cui la delegazione dei parenti delle vittime del disastro ha ascoltato “con attenzione il dettaglio delle nuove politiche aziendali, descritte come fortemente direzionate alle tematiche di sicurezza con forti investimenti nella manutenzione”.

Il comitato ha rimarcato “la necessità che i costi delle manutenzioni siano reperiti internamente, senza attingere a pubbliche risorse. Abbiamo ribadito, pur se noto ormai a tutti, che le infrastrutture nella loro totalita’ devono essere rinnovate in modo sostanziale, purtroppo dopo anni di abbandono”.

I parenti delle vittime del crollo del Morandi hanno accettato l’incontro “sia perché il dottor Giana non era parte della società al momento della strage sia perché l’incontro ci è stato richiesto con rispetto. Inoltre siamo convinti che l’interesse vivo dei cittadini possa sempre essere proficuo, per il controllo e lo stimolo alle aziende, sia private che pubbliche”.

“Speriamo anche che l’aver visto il dolore e la compostezza nei nostri occhi possa essere d’insegnamento e stimolo ad una persona che ha una così grande responsabilità”, conclude Possetti assicurando che il comitato continuerà a “vigilare per controllare che le cose cambino veramente, auspicando che la leggerezza ed incompetenza che hanno causato tanto dolore possano divenire serietà e competenza. Pensiamo che la strage del Ponte Morandi pesi fortemente sul marchio aziendale e solo un proficuo e duro lavoro da portare avanti potrà riuscire ad alleggerire questo peso”.