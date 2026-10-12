Vista, pienone per gli screening gratuiti di Regione Liguria. Nicolò: “Prevenzione fondamentale”

Genova. Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, nell’ambito del weekend dedicato alla prevenzione della vista, organizzato dalla Regione, in collaborazione con il Comitato Macula. Gli esami hanno consentito di individuare situazioni che richiedono particolare attenzione: 21 persone sono risultate con quadri clinici severi e saranno contattate a breve dagli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari; per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco della retina, con conseguente invio al Pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening, visite e consulenze gratuite.

“La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante avvicinare i controlli alle persone, rendendoli accessibili e gratuiti – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò –. I risultati degli screening confermano il valore di investire nella diagnosi precoce: individuare tempestivamente una patologia può fare la differenza nel percorso di cura e nella qualità della vita. Ringrazio il Comitato Macula, gli oculisti e tutto il personale che ha contribuito a realizzare queste giornate”.

In occasione della Giornata mondiale della vista, le dieci iniziative promosse da ATS Liguria hanno coinvolto tutte le cinque aree sociosanitarie locali, con 417 cittadini che hanno partecipato a screening, visite e consulenze gratuite.

In Area 1, 136 persone hanno partecipato agli esami di tonometria e allo screening ortottico svolti all’ospedale di Imperia. In Area 2, 127 persone hanno partecipato alle visite e agli incontri per consulenze presso l’Ospedale San Paolo e presso la Casa della Comunità di Savona. In Area 3, 36 persone hanno partecipato alle visite specialistiche programmate presso l’Ospedale Micone. In Area 4, 48 persone hanno partecipato allo screening maculopatia presso la Casa della Comunità di Rapallo. In Area 5, 70 adulti e bambini hanno partecipato alle attività di consulenza e hanno svolto i test per la vista.

“Tutte le aree sociosanitarie di ATS Liguria sono state protagoniste della campagna organizzata da Regione Liguria in occasione della giornata mondiale della vista – dichiara Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATS Liguria – Dieci iniziative hanno coinvolto oltre 400 cittadini che hanno avuto modo di partecipare a screening, visite e consulenze gratuite. La rete di ospedali, Case della Comunità e Ospedali di Comunità di ATS Liguria si conferma un’infrastruttura sociale importantissima per la prevenzione. Ringrazio tutti i professionisti che hanno reso possibili questi eventi”.