Ottobre Rosa, visite ginecologiche e oncologiche senza prenotazione a Struppa e Bolzaneto

Genova. Proseguono le iniziative di Ottobre Rosa 2026, promosse da Asl 3 Liguria per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica e favorire l’accesso ai servizi sanitari.

Venerdì 16 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, sono previsti due appuntamenti dedicati alla salute della donna. Il primo open day è nel consultorio ostetrico-ginecologico nelle case della comunità di Struppa (via Struppa 150) e Bolzaneto (via P. Pastorino 32). Saranno disponibili consulenze e visite ginecologiche, con informazioni sulla prevenzione del tumore della cervice uterina e sull’HPV. L’accesso è diretto, senza prenotazione.

Nella casa della comunità di via Assarotti 35 sarà invece possibile ricevere informazioni sui programmi di screening e prenotare mammografie e Pap test/HPV test, oltre a ottenere indicazioni sullo screening del tumore colorettale.

I prossimi appuntamenti

Le iniziative di Ottobre Rosa 2026 proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori occasioni di informazione e sensibilizzazione dedicate alla prevenzione oncologica sul territorio. Il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale www.asl3.liguria.it