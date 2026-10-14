  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamenti

Ottobre Rosa, visite ginecologiche e oncologiche senza prenotazione a Struppa e Bolzaneto

Venerdì 16 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, sono previsti due appuntamenti dedicati alla salute della donna

casa comunità bolzaneto

Genova. Proseguono le iniziative di Ottobre Rosa 2026, promosse da Asl 3 Liguria per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica e favorire l’accesso ai servizi sanitari.

Venerdì 16 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, sono previsti due appuntamenti dedicati alla salute della donna. Il primo open day è nel consultorio ostetrico-ginecologico nelle case della comunità di Struppa (via Struppa 150) e Bolzaneto (via P. Pastorino 32). Saranno disponibili consulenze e visite ginecologiche, con informazioni sulla prevenzione del tumore della cervice uterina e sull’HPV. L’accesso è diretto, senza prenotazione.

Nella casa della comunità di via Assarotti 35 sarà invece possibile ricevere informazioni sui programmi di screening e prenotare mammografie e Pap test/HPV test, oltre a ottenere indicazioni sullo screening del tumore colorettale.

I prossimi appuntamenti

Le iniziative di Ottobre Rosa 2026 proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori occasioni di informazione e sensibilizzazione dedicate alla prevenzione oncologica sul territorio. Il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale www.asl3.liguria.it

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.