Ville con parco, attici sul mare e occasioni da ristrutturare: Arte vende il proprio patrimonio immobiliare in Riviera e a Genova

Genova. Dalle rinomate località della Riviera di Levante fino ai quartieri più serviti di Genova: Arte Genova ha aperto le procedure per il Libero Mercato e gli Alloggi di Pregio, ponendo in vendita una selezione di immobili accessibili alla totalità dei soggetti interessati, senza limiti di reddito o requisiti specifici di ammissione.

L’iniziativa si rivolge a chi intende individuare un’abitazione principale da personalizzare, un immobile da destinare a reddito oppure una residenza estiva lungo la costa ligure.

LIBERO MERCATO: DAI BOX ALLE VILLE IMMERSE NEL VERDE Nel comparto del libero mercato le tipologie variano dagli interventi di ristrutturazione alle dimore di valore storico e paesaggistico:

Ville di pregio: una proprietà con parco situata a Genova in Viale Casanova (325 mq) e una vasta struttura a Recco in Via Don Angelo Polleri (557 mq con parco), entrambe proposte a un prezzo base di 270.000 euro.

Appartamenti e locali commerciali: occasioni distribuite tra Genova e Arenzano (tra cui l’alloggio in Via San Pietro a 112.000 €), oltre a locali commerciali in centro e a La Spezia.

Immobili da ristrutturare e alloggi in buone condizioni: una scelta diversificata che consente di valutare opzioni da riqualificare a prezzi vantaggiosi o soluzioni pronte all’uso.

ALLOGGI DI PREGIO IN RIVIERA Per il segmento degli Alloggi di Pregio, l’ente propone unità abitative inserite nei contesti più prestigiosi del litorale:

Recco: un’ampia scelta di appartamenti in Piazzale Mazzini, Scalinata Don Olcese, Piazza Mameli e Via Treganega Bassa, con prezzi base a partire da 95.000 euro.

Tigullio e Golfo Paradiso: immobili di rilievo a Camogli (Via Molfino con vista da 250.000 €), Santa Margherita Ligure (Via G.B. Larco a 200.000 €), Sestri Levante (appartamento da 144 mq in Via Caboto) e Lavagna.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Trattandosi di beni a libero mercato, la modalità di vendita prevede la presentazione di offerte in aumento rispetto al prezzo base fissato, il quale risulta vincolato e non ribassabile.