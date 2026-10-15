Villa Duchessa di Galliera: proroga fino al 2027 e revisione dei conti per la gestione del parco

Genova. Il Comune di Genova ha avviato il procedimento per la revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione relativa al Parco Storico di Villa Duchessa di Galliera, affidato all’ATI Villa Galliera. L’atto, formalizzato tramite una determinazione dirigenziale, stabilisce la prosecuzione temporanea del rapporto di gestione.

La concessione originaria, della durata complessiva di nove anni, sarebbe giunta a scadenza il 31 ottobre 2026. Nelle more del completamento dell’istruttoria tecnica e amministrativa, l’amministrazione ha disposto la prosecuzione temporanea del servizio alle condizioni vigenti a decorrere dal 1° novembre 2026 e fino al 31 dicembre 2027 come termine massimo.

L’avvio dell’istruttoria fa seguito alle richieste avanzate dal concessionario, che ha richiamato l’impatto di circostanze straordinarie che si sono verificate nel corso degli ultimi anni — tra cui l’evento meteorologico dell’ottobre 2018 che causò la chiusura del parco, l’emergenza Covid-19 e le problematiche legate all’utilizzabilità di alcuni beni del compendio, come il Teatro Storico e la Coffee House. A questo si è aggiunta la complessità legata alla gestione dei beni di proprietà dell’Opera Pia Brignole Sale, detenuti dal Comune tramite un autonomo contratto di locazione.

Nella determinazione dirigenziale, il Comune ha precisato che la proroga temporanea e l’apertura della verifica “non costituiscono un rinnovo della concessione né un riconoscimento automatico delle pretese economiche avanzate dal gestore”, rimandando “a un provvedimento successivo la definizione di eventuali misure di riequilibrio o di un accordo transattivo”.