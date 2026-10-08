Villa Bombrini, inaugurato il centro per l’impiego dopo i lavori di ristrutturazione

Genova. È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del centro per l’impiego di Genova Ponente presso Villa Bombrini, in via Muratori 7 a Genova Cornigliano.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo dei locali rientrano nel piano di riqualificazione e potenziamento dei centri per l’impiego lanciato da Regione Liguria nel 2021 con un investimento totale di 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all’ammodernamento delle sedi. L’investimento complessivo per il rinnovamento di questa sede, che coinvolge un’area di 800 mq complessivi all’interno di un edificio di interesse storico, è stato pari a un milione e 136mila euro ed è stato finanziato con risorse Pnrr – progetti in essere.

“Il nostro obiettivo è offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti, moderni e accessibili, fornendo solide basi a un sistema pubblico del lavoro capace di accompagnare le trasformazioni del mercato e sostenere le realtà locali nella crescita e nell’innovazione – dichiara la vicepresidente con delega alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro -. In un contesto popoloso come questo, la presenza di un Centro per l’Impiego totalmente riqualificato e vicino alle necessità della comunità non è solo utile, ma strategica. Il Cpi ha il compito di favorire l’incontro tra servizi amministrativi, cittadini e imprese, rispondendo a una domanda crescente di professionalità specializzate e di manodopera qualificata”.

“Il Cpi si inserisce pienamente nello scenario attuale, caratterizzato da una crescente domanda di nuove professionalità e manodopera qualificata, rafforzando il dialogo con il territorio e favorendo un collegamento efficace tra servizi amministrativi, cittadini e aziende – prosegue la vicepresidente -. Si rafforza così il nostro percorso legato ai centri per l’impiego che, in questi ultimi anni, ci ha portato ad inaugurare e ammodernare ben dieci strutture fra le tredici presenti sul nostro territorio. Un risultato che conferma l’approccio operativo di questa amministrazione, basato su azioni concrete”.

L’intervento di restauro e riqualificazione è stato sviluppato sulla base di uno specifico progetto specialistico di restauro, accompagnato da una progettazione e direzione lavori orientata alla valorizzazione degli spazi e degli elementi architettonici di pregio. Le opere hanno consentito il recupero e il restauro degli storici infissi esterni in legno, preservandone le caratteristiche originarie, mentre gli elementi di più recente realizzazione, privi di valore storico, sono stati integralmente sostituiti. Sono stati eseguiti interventi di risanamento conservativo degli intonaci e delle antiche velature, oltre al recupero e al restauro di tutte le porte interne in legno. I servizi igienici sono stati completamente rinnovati e l’intera pavimentazione è stata sostituita. Tutti gli impianti elettrici e meccanici sono stati integralmente rinnovati secondo criteri progettuali improntati ai principi Pnrr del Dnsh (Do No Significant Harm), con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all’impiego di soluzioni a basso impatto ambientale. In quest’ottica, la preesistente caldaia a gas è stata sostituita da un moderno sistema di climatizzazione a pompa di calore reversibile, in grado di garantire sia il riscaldamento sia il raffrescamento degli ambienti, migliorando significativamente l’efficienza energetica dell’edificio. Completano l’opera il totale rinnovo degli arredi ed attrezzature, la nuova rete dati con accessibilità su fibra e le nuove grafiche/cartellonistica informativa. Il Centro per l’Impiego, nella sua nuova configurazione, ospita 30 postazioni operative, aree dedicate ai colloqui individuali, una sala corsi/conferenze, una sala riunioni e ampie zone di attesa, progettate per garantire funzionalità, comfort e qualità dell’accoglienza.

Ad oggi, sono stati inaugurati i Centri di Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Genova Centro, Genova Val Bisagno, Genova Val Polcevera, Genova Villa Bombrini, Chiavari e Sarzana. I lavori proseguono spediti a Imperia, Savona e La Spezia, dove sorgerà anche, a supporto del rinnovato CPI, un nuovo punto d’accesso in via XXIV Maggio. Nei Centri genovesi di Genova Centro, Genova Val Bisagno, Genova Val Polcevera, già rinnovati nel layout, sono in corso di aggiudicazione i lavori di efficientamento energetico delle strutture finanziati con fondi PNRR.