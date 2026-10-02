Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi dal 2 all’8 ottobre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 2 all’8 ottobre, oltre alle già annunciate . Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale, oltre alle già annunciate disposizioni per il Salone Nautico Internazionale di Genova , si segnalano in particolare:

1) Sabato 3 ottobre, nella zona di piazza De Ferrari, l’evento “Non ti scordar di me-Fondazione Gigi Ghirotti” con temporanee e mirate interdizioni della circolazione

2) Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 15.00, divieto di transito e sosta veicolare per l’evento “Serata in Blu”

Domenica 4 ottobre la 3)la Fiera di Cornigliano con alcuni divieti di transito e sosta veicolare

4) A partire da lunedì 6 ottobre, in via Foscolo, divieto di transito veicolare per lavori di rinnovamento rete gas.

Nel dettaglio:

1) SABATO 3 OTTOBRE – PIAZZA DE FERRARI – EVENTO “NON TI SCORDAR DI ME-FONDAZIONE GIGI GHIROTTI”

Sabato 3 ottobre nella zona di piazza De Ferrari, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Non ti scordar di me-Fondazione Gigi Ghirotti”, nei sottoelencati tratti stradali scatteranno le seguenti disposizioni:

1. dalle ore 10.00 alle ore 18.00 divieto di transito in piazza De Ferrari, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Vernazza, con esclusione dei bus AMT linea 20 il cui transito sarà interdetto solo nelle fasce orarie interessate dall’evento (11.45/12.30 e dalle 14.45/15.30):

2. dalle ore 10.00 alle ore 18.00 interdizione del transito pedonale in salita del Fondaco e salita San Matteo

3. dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 15.30 interdizione del transito pedonale in via Cardinal Boetto.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) SABATO 3 OTTOBRE – VIA ROMA – EVENTO “SERATA IN BLU”

Sabato 3 ottobre in via Roma, per l’evento “Serata in Blu”, dalle ore 15.00 alle ore 23.45 viene istituito il divieto di sosta e di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli diretti all’Hotel City di via San Sebastiano e alle proprietà laterali.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

3) DOMENICA 4 OTTOBRE – VIE VETRANO, VERONA E BERTOLOTTI – EVENTO “FIERA DI CORNIGLIANO”

Dalle ore 00.00 di domenica 4 ottobre e fino a cessate esigenze a Cornigliano, per consentire il regolare svolgimento della “Fiera di Cornigliano”, nei sottoelencati tratti stradali entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

– divieto di sosta e divieto di transito in:

1. via Leone Vetrano

2. via Verona

3. via Bertolotti, nel tratto compreso fra le vie Verona e Vetrano.

– deviazione del traffico veicolare da ponente, dirottato lungo il seguente itinerario: via Umberto Bertolotti – piazza Monteverdi – piazza Battelli – vico Saponiera.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

4) VIA FOSCOLO – LAVORI RINNOVAMENTO RETE GAS

Dal 6 al 16 ottobre in via Foscolo, nel quartiere di Portoria, nell’ambito delle lavorazioni volte al rinnovamento della rete gas, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. divieto di transito veicolare, eccetto gli aventi diritto da e per i passi carrabili laterali autorizzati, la cui circolazione avverrà in regime di doppio senso di marcia

2. i veicoli percorrenti via Ugo Foscolo in direzione ascendente verso via Carcassi devono immettersi nella stessa con obbligo di svolta a sinistra.