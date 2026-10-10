Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino al 15 ottobre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 9 al 15 ottobre, si segnalano in particolare:

1) Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, chiusura temporanea di alcune vie di Rivarolo per la prosecuzione dei lavori di spinta del nuovo impalcato ferroviario nell’ambito dei cantieri del Terzo Valico dei Giovi-Nodo Ferroviario di Genova.

2) Da lunedì 12 ottobre e per una settimana, nel tratto di corso Italia compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro, carreggiata a mare, direzione levante, temporanea interdizione stradale per i lavori della Galleria scolmatrice del torrente Bisagno, con la necessità di seguire un itinerario alternativo.

3) A partire da lunedì 12 ottobre in via Pionieri e Aviatori d’Italia e fino al 13 luglio 2027, per lavori sul viadotto di Cornigliano eseguiti da Autostrade per l’Italia, interdizione notturna del casello autostradale di Genova Aeroporto per i veicoli provenienti dall’aeroporto.

4) Sempre da lunedì 12 ottobre, avvio delle attività di monitoraggio del viadotto “San Pietro” di corso Europa

5) Ancora da lunedì 12 ottobre, e fino al 3 novembre, lavori notturni di fresatura e asfaltatura sul lungomare di Pegli.

Nel dettaglio:

1) RIVAROLO – LAVORI TERZO VALICO-SPINTA NUOVO IMPALCATO FERROVIARIO

Tra le ore 21.00 di venerdì 9 ottobre e le 5.00 di sabato 10 ottobre, alcune strade del quartiere di Rivarolo saranno oggetto di un’interdizione temporanea al transito, veicolare e pedonale, per consentire l’esecuzione delle attività di prima spinta del nuovo impalcato ferroviario, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi – Nodo Ferroviario di Genova condotti da Cociv.

Le vie interessate, solo ed esclusivamente nei tratti sottoindicati e secondo le modalità sottoriportate, saranno:

– via 30 giugno 1960

– via Perlasca

– via al ponte Polcevera

– via della Superba.

Per tutta la durata dei lavori, sarà attivo nella zona un presidio della Polizia Locale.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le modifiche alla viabilità in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto:

– VIA 30 GIUGNO 1960:

1. tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

2. tratto compreso tra rotatoria via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di Polizia Stradale e secondo la regolamentazione vigente)

3. tratto compreso tra ponte Monsignor Oscar Romero e via al Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte.

– VIA GIORGIO PERLASCA:

1. tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

2. tratto compreso tra l’intersezione con via Ugo Polonio e via Francesco Campora:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice monte–mare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di polizia stradale e secondo la regolamentazione vigente. Ai veicoli autorizzati è consentita la svolta verso sinistra in corrispondenza dei varchi carrabili autorizzati)

3. tratto sottostante via al Ponte Polcevera:

a. divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte

b. l’accesso alle attività commerciali nelle aree sottostanti via la Ponte Polcevera è garantito e salvaguardato con l’ausilio d’idonei movieri/operatori Polizia Stradale.

– VIA AL PONTE POLCEVERA, nella rampa discendente che adduce a via Perlasca:

divieto di circolazione veicolare e pedonale.

– VIA DELLA SUPERBA, nel tratto compreso tra rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti:

divieto di circolazione veicolare.

2) CORSO ITALIA – LAVORI GALLERIA SCOLMATRICE TORRENTE BISAGNO

Dalle ore 9.30 di lunedì 12 ottobre alle ore 24.00 di lunedì 19 ottobre la viabilità di corso Italia, carreggiata mare, direzione levante, nel tratto compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro, sarà temporaneamente interdetta al traffico veicolare per consentire gli interventi di taglio arconi e collaudo struttura metallica di rinforzo nell’ambito dei lavori di realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno.

Pertanto, nei sottoelencati tratti stradali entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

– corso Italia, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro:

1. divieto di transito veicolare fatta eccezione per veicoli afferenti al cantiere e ai mezzi che svolgono servizio di pulizia e raccolta rifiuti (AMIU)

2. divieto di transito pedonale in corrispondenza delle aree di cantiere con deviazione dei flussi pedonali su idonei itinerari alternativi

3. temporanea soppressione della pista ciclabile in corrispondenza delle aree di cantiere

4. divieto di fermata veicolare.

– via Piave:

1. divieto di fermata veicolare sul lato di levante nel tratto compreso tra corso Italia ed il civico 3

2. divieto di fermata veicolare sul lato di levante nel tratto compreso tra il civico 26 e via Carlo e Nello Rosselli.

ITINERARI ALTERNATIVI

Per chi proviene da ponente ed è diretto verso levante, sarà possibile percorrere via Piave (dove sarà anche collocata una fermata provvisoria AMT all’inizio della strada, lato est, direzione monte), via Rosselli, via Gobetti e viale Nazario Sauro per poi re-immettersi in corso Italia. Per quanto riguarda i pedoni, non sarà possibile transitare sul lato mare, ma verrà creato un corridoio protetto lato monte per consentire il passaggio pedonale.

3) VIA PIONIERI E AVIATORI D’ITALIA, VIA MELEN – LAVORI NOTTURNI AMPLIAMENTO VIADOTTO CORNIGLIANO

Dal 12 ottobre al 13 luglio 2027 nella zona di via Pionieri e Aviatori d’Italia, tra Sestri Ponente e Cornigliano, per consentire l’esecuzione da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A. dei lavori di ampliamento del viadotto di Cornigliano, solo ed esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, verranno chiuse le rampe di via Pionieri e Aviatori d’Italia provenienti da via Albareto e dalla rotatoria Castruccio in direzione casello autostradale di Genova Aeroporto. Prevista anche la chiusura del successivo tratto di via Melen, fatta eccezione per i residenti del civico 19.

L’accesso all’aeroporto sarà sempre garantito sia da via Albareto, sia da via Siffredi.

Durante le chiusure, invece, dall’aeroporto non sarà possibile raggiungere il casello autostradale di Genova Aeroporto; l’utenza potrà raggiungere via Guido Rossa (direzione levante/centro città) e quindi il casello di Genova Ovest, oppure la rotatoria Siffredi/Albareto e quindi la SS1 e la viabilità cittadina.

L’elenco completo dei provvedimenti che entreranno in vigore nei sottoelencati tratti stradali:

– via Pionieri e Aviatori d’Italia, nel tratto compreso tra via Albareto e via Melen:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h e del divieto di sorpasso nel tratto compreso tra via Albareto e l’innesto con la rampa che adduce alla rotatoria Castruccio;

2. divieto di transito nel tratto compreso tra l’innesto con la rampa che adduce alla rotatoria Castruccio e via Melen per la direttrice casello autostradale.

– via Pionieri e Aviatori d’Italia, direttrice mare-monte, nel tratto compreso tra la rotatoria Castruccio e via Melen:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h e del divieto di sorpasso nel tratto compreso tra la rotatoria Castruccio e l’innesto con la rampa che adduce al casello autostradale di Genova Aeroporto

2. divieto di transito nel tratto compreso tra l’innesto con la rampa che adduce al casellonautostradale di Genova Aeroporto e via Melen, fatta eccezione per i veicoli dei residenti del civico 19 di via Melen.

– via Melen, direttrice mare-monte:

divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli dei residenti del civico 19 di via Melen.

4) CORSO EUROPA – MONITORAGGIO VIADOTTO “SAN PIETRO”

A partire dalle ore 8.30 di lunedì 12 ottobre in corso Europa, nell’ambito dei lavori di monitoraggio del viadotto “San Pietro”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate vengono stabilite le seguenti prescrizioni:

FASE 1, carreggiata con direzione Levante in corrispondenza dell’impalcato “San Pietro”, dalle ore 8.30 di lunedì 12 ottobre alle ore 17.00 di sabato 17 ottobre:

1. limite di velocità massima 30 km/h

2. divieto di fermata

3. divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede interessato dalle lavorazioni.

FASE 2, carreggiata con direzione Ponente in corrispondenza dell’impalcato “San Pietro”, dalle ore 8.30 di lunedì 19 ottobre alle ore 17.00 di sabato 24 ottobre:

1. limite di velocità massima 30 km/h

2. divieto di fermata

3. divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede interessato dalle lavorazioni.

5) LUNGOMARE DI PEGLI – LAVORI NOTTURNI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADALE

Da lunedì 12 ottobre e fino al 3 novembre nella zona del Lungomare di Pegli, per lavori notturni di fresatura e asfaltatura stradale, con orario 20.00/6.00, nei sottoelencati tratti stradali vengono stabilite le seguenti prescrizioni:

– lungomare di Pegli, corsia lato mare, nel tratto compreso tra via de Nicolay e viale Durazzo Pallavicini:

FASE 1

1. senso unico alternato regolato da idonei movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.

– lungomare di Pegli, corsia lato monte, nel tratto compreso tra largo via de Nicolay e viale Durazzo Pallavicini:

FASE 2

1. senso unico alternato regolato idonei da movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.

FASE 1-2

– via de Nicolay, nel tratto compreso tra via Sabotino e Lungomare di Pegli:

chiusura al transito veicolare regolato da idonei movieri.

FASE 3

– lungomare di Pegli, corsia lato mare, nel tratto compreso tra viale Durazzo Pallavicini e via Mulinetti di Pegli:

1. senso unico alternato regolato idonei da movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.

FASE 4

– lungomare di Pegli, corsia lato monte, nel tratto compreso tra viale Durazzo Pallavicini e via Mulinetti di Pegli:

1. senso unico alternato regolato idonei da movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.

FASE 5

– lungomare di Pegli, corsia lato mare, nel tratto compreso tra via Mulinetti di Pegli e ponte Orazio Esposto:

1. senso unico alternato regolato idonei da movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.

FASE 5-6

– via Giovanni Opisso, nel tratto compreso tra via Ignazio Pallavicini e lungomare di Pegli:

chiusura al transito veicolare regolato da idonei movieri.

FASE 6

– lungomare di Pegli, corsia lato monte, nel tratto compreso tra via Mulinetti di Pegli e ponte Orazio Esposto:

1. senso unico alternato regolato idonei da movieri

2. limite di velocità massima 30 km/h.