Via Cantore è la più economica d’Italia per l’immobiliare residenziale

Genova. Via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena, è l’indirizzo residenziale più economico d’Italia tra quelli pubblicati su Idealista, portale dell’immobiliare: un prezzo mediano di 1.118 euro/mq e un prezzo mediano per immobile di 129.000 euro nel secondo trimestre del 2026.

È quanto emerge da un’analisi di idealista/data.

La top ten nazionale è tutta concentrata in tre città: cinque posizioni su dieci appartengono a Palermo, quattro a Torino e una a Genova.

Le altre vie più vicine sono via Emilio Salgari a Pegli Lido-Pegli 2 (1.989 euro/mq, 199.000 euro) e via Sant’Alberto a Sestri Ponente (2.094 euro/mq, 243.000 euro).

Nota metodologica

L’analisi è condotta sugli annunci residenziali pubblicati su idealista nel secondo trimestre del 2026. Il perimetro dell’indagine comprende gli otto principali mercati metropolitani italiani per popolazione e stock abitativo — Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze — una scelta che consente di disporre di un volume di dati sufficientemente ampio da garantire stabilità e rappresentatività del dato a livello di singolo indirizzo, minimizzando le distorsioni legate a campioni ridotti.

Sono incluse esclusivamente le strade con almeno dieci immobili in offerta nel periodo di riferimento. I prezzi mediani al metro quadro indicati rappresentano la mediana dei prezzi al metro quadro degli annunci attivi per singolo indirizzo; i prezzi mediani per immobile rappresentano la mediana dei prezzi di vendita degli annunci attivi per singolo indirizzo. Le quotazioni medie cittadine sono tratte dall’indice dei prezzi idealista di giugno 2026.