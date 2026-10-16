Lavori stradali, via Balbi chiude di notte dal 19 al 29 ottobre: variano le linee Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali, da lunedì 19 a giovedì 29 ottobre, tutte le notti, dalle ore 21.00 alle ore 04.00, le linee 32, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linea 35, 35/, 634, 635, 641 e Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
Linee 618, N1 e N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprendono percorso regolare.