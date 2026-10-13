Vertenza Ericsson: “Dall’azienda nessuna risposta”, venerdì assemblea pubblica dei lavoratori

Genova. Come previsto dalla normativa in caso di apertura della procedura di licenziamento collettivo, oggi si è svolto in modalità telematica l’incontro tra azienda e sindacati.

Nonostante la convocazione del tavolo nazionale di confronto della settimana scorsa richiesto dalla Cgil e le disponibilità presentate da Ericsson in quella occasione, “la multinazionale non ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo” fanno sapere i sindacati in una nota.

“Per Ericsson l’unico modo di chiudere la vertenza è quello di seguire il criterio della volontarietà, concedere 48 mensilità e processi di ricollocazione soprattutto all’estero, riportare il tavolo di confronto su base territoriale” prosegue la nota.

Slc Cgil è “contraria a queste condizioni e ha ribadito la necessità di continuare la trattativa. Per venerdì prossimo 16 ottobre dalle ore 9 alle ore 11 presso la sala mensa degli Erzelli è stata organizzata una assemblea pubblica alla quale sono state invitate le istituzioni e i parlamentari liguri”.