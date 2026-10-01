Vertenza Aep Ticketing Solutions, tensione dopo l’incontro tra azienda e sindacati

Genova. Tensione attorno alla vertenza della Aep Ticketing Solutions dopo l’ultimo incontro in Regione Toscana. La riunione, convocata per affrontare la delicata situazione aziendale, è stata contrassegnata da un episodio che le organizzazioni sindacali definiscono grave e inaudito.

Durante il tavolo di confronto, l’amministratore delegato – raccontano i sindacati – si è limitato a leggere una breve nota per poi abbandonare la stanza senza concedere alcuna possibilità di replica o di dialogo alle parti presenti.

Un atteggiamento che Fiom Genova e Firenze, Fim Firenze e Uilm Genova hanno condannato con fermezza, giudicandolo un’inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, del territorio e soprattutto dei lavoratori coinvolti.

Secondo le rappresentanze sindacali, questo comportamento solleva perplessità persino maggiori rispetto ai quattro licenziamenti già intimati, dei quali si continua a chiedere con decisione il totale ritiro. La posizione della dirigenza appare ancora più difficile da comprendere se si considera che lo stesso vertice aziendale ha ribadito l’assenza di criticità di natura economico-finanziaria. Alla luce di queste dichiarazioni, i sindacati chiedono che l’impresa venga riconvocata al più presto e che si presenti al tavolo delle trattative con un piano di investimenti solido e trasparente.

La vicenda assume un rilievo ancora più ampio se si osserva il campo operativo della Aep Ticketing Solutions, la quale lavora in gran parte grazie a commesse legate al trasporto pubblico locale di diverse regioni italiane. Viene dunque da chiedersi se un simile atteggiamento di chiusura e disinteresse sia il medesimo riservato agli enti pubblici quando figurano in veste di clienti.

Di fronte a questo strappo istituzionale e operativo, le sigle sindacali hanno annunciato l’intenzione di avviare immediatamente un percorso di consultazione con i lavoratori, al fine di concordare le opportune iniziative di mobilitazione e protesta da mettere in campo per tutelare l’occupazione e la dignità del lavoro.