Verso Avellino-Sampdoria, emergenza a centrocampo ma Corradi rassicura: “Non abbiamo perso l’entusiasmo del post Catanzaro”

“La sosta non ci ha fatto perdere l’entusiasmo dopo Catanzaro”. Lo assicura mister Bernardo Corradi in conferenza stampa. Domani, venerdì 9 ottobre, la Sampdoria torna in campo dopo la pausa per le nazionali. Lo farà in casa dell’Avellino, calcio di inizio alle ore 20,30. Quello che doveva essere il “vero ritiro” per il mister, che in estate non aveva lavorato con la rosa completa, si è rivelato meno utile di quanto auspicato visti i tanti infortuni. Al Partemio, i blucerchiati affronteranno la trasferta con soltanto quattro centrocampisti. Uno di questi è Leonardo Cosi, che milita nella formazione Primavera ed è alla prima convocazione con i grandi. La Sampdoria si presenterà all’appuntamento con quattro punti dopo cinque giornate. La formazione campana ne ha conquistati sette. La squadra di mister Nesta può contare su una punta come Cheddira, che vanta diverse presenze in Serie A.

I convocati

Portieri: Krastev, Massolo, Vindahl. Difensori: Cicconi, Delli Carri, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Ravanelli. Centrocampisti: Cosi, Henderson, Makoumbou, Verschaeren.

Attaccanti: Begić, Insigne, Karamoh, Lauritsen, Tutino.

Le parole di Bernardo Corradi

“Qualche difficoltà nella sosta la abbiamo avuta ma il gruppo ha lavorato bene seppur spesso a ranghi ridotti. La disponibilità, la qualità e l’atteggiamento sono stati di livello molto alto. Dobbiamo essere bravi a concentrarci sulle soluzioni, non sui problemi: questa pausa non ci ha fatto perdere l’entusiasmo della vittoria sul Catanzaro”.

“Oggi nella rifinitura sembravamo quasi al completo con 16 giocatore di movimento senza restrizioni. Depaoli, Makoumbou e Ravanelli si sono infatti allenati senza problemi ed è una buona notizia. Karamoh e Mbabu hanno lavorato molto in questa sosta, anche con doppi allenamenti personalizzati: stanno abbastanza bene e sono a disposizione. Verschaeren? Può ricoprire più ruoli e, come ha fatto in passato, può giocare come interno di centrocampo. Begic? L’ho visto bene: è stato più stressante il viaggio di ritorno che l’impiego in campo in nazionale».

“Sarà una partita molto difficile per una serie di fattori. Non per ultimo giocare sul sintetico, dovremo essere bravi ad ambientarci presto visto che non ci siamo abituati. L’Avellino sta facendo bene, ha caratteristiche ben definite e va affrontato con la massima attenzione. Il calendario? Andremo ad affrontare un periodo molto importante: il cammino è lunghissimo e ci saranno difficoltà. Ma il prossimo ciclo di partite sarà fondamentale: dovremo essere bravi a consolidare ciò che abbiamo costruito. Sono convinto che in termini di sfortuna qualcosa ci verrà restituito”.

“Per Sinani l’infortunio è grave e l’assenza non sarà banale, sarà sottoposto ad intervento. Se andremo sul mercato degli svincolati? L’idea è aspettare gennaio. Esposito? Ci ha abituato a recuperi più brevi del previsto: la speranza è che riesca ad accorciare i tempi di recupero”.

La squadra arbitrale di Avellino-Sampdoria

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Biffi di Treviglio e El Filali di Alessandria.

Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Pezzuto di Lecce. AVAR: Mazzoleni di Bergamo