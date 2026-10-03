Vannacci a Genova per il Nautico, il gazebo di Futuro Nazionale si sposta: “Ragioni di sicurezza”

Genova. Si sposta il gazebo dove domenica 4 ottobre è atteso il generale Roberto Vannacci.

Il leader di Futuro Nazionale avrebbe dovuto arrivare in piazza Rossetti, alla Foce, a due passi dal Salone Nautico appena inaugurato e in corso fino a martedì al Waterfront di Levante. Genova Antifascista aveva però già annunciato un contro presidio e per ragioni di sicurezza è stato disposto lo spostamento del gazebo a Boccadasse, vicino alla chiesa di Sant’Antonio.

“Purtroppo spiace constatare come, per un’altra volta sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro – attacca Gianmarco Medusei, consigliere regionale di Futuro Nazionale – Non possiamo però continuare a essere schiavi di questi antidemocratici stalinisti , a cui alcune sinistre strizzano l’occhio , i quali possono decidere chi e dove possa venire a parlare a Genova come in Liguria. Lo Stato e il Ministero dell’Interno devono tutelare il diritto di parola e la democrazia. Cambiare posizione è comunque una sconfitta per la democrazia, ma da persone di buonsenso veniamo incontro, nel rispetto sempre delle forze dell’ordine che ringraziamo, alle loro esigenze, considerata anche la presenza del Salone Nautico e visto anche che, purtroppo, i tanti pensionamenti delle questure non rimpiazzati in questi anni provocano anche problematiche di questo tipo”.

Vannacci visiterà il Salone Nautico prima di sposarsi al gazebo, dove è atteso intorno alle 15. Genova Antifascista si era data appuntamento alle 14.30 in piazzale Kennedy.