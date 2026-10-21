Val Polcevera, approvata la delibera che ripristina il senso unico in via Perlasca e via 30 giugno 1960

Genova. Il Comune di Genova ha approvato l’ordinanza di mobilità che prossimamente renderà possibile, una volta installata la nuova segnaletica stradale, il ritorno alla viabilità spondale in Val Polcevera antecedente al crollo del ponte Morandi, ad eccezione di via Tea Benedetti che resterà a doppio senso fino al termine del cantiere lato mare.

Il ripristino del senso unico in via Perlasca (direzione monte) e in via 30 giugno 1960, (direzione mare) è stato deciso dall’Amministrazione in vista del completamento delle lavorazioni e della prossima attivazione delle nuove opere infrastrutturali di collegamento tra la strada a mare “Guido Rossa” e la sponda sinistra del torrente Polcevera.

L’obiettivo vuol essere quello di anticipare l’apertura del nuovo collegamento diretto tra la rotatoria della Fiumara e via Perlasca, favorendo un consolidamento immediato del nuovo assetto della nuova rete viaria che consentirà di separare i flussi di traffico di attraversamento da quelli locali, indirizzando i primi lungo itinerari dedicati e riservando la viabilità esistente alle esigenze di distribuzione interna e ai collegamenti di quartiere.

Tra le novità previste dalla nuova ordinanza, oltre al ritorno del senso unico in via Perlasca e via 30 Giugno 1960, anche la riattivazione, sul ponte di Cornigliano, di una corsia dedicata per l’immissione diretta in via Perlasca dei veicoli provenienti da Ponente. L’installazione della nuova segnaletica, che sarà eseguita da Aster, richiederà a sua volta l’approvazione di una serie di ordinanze di mobilità per regolamentare l’esecuzione dei lavori in orario notturno, al fine di limitare il più possibile i disagi sulla viabilità.

“Il prossimo ripristino della viabilità pre-Morandi è una notizia storica per la Val Polcevera e per tutta la città: un risultato frutto del grande lavoro degli uffici tecnici della Mobilità e della perfetta collaborazione tra Comune di Genova e Municipio V Val Polcevera, in particolare il presidente Versace, che ringrazio a nome dell’Amministrazione – dichiara l’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti – l’ufficialità del ritorno al senso unico di marcia in via Perlasca e via 30 Giugno 1960, con il contestuale ritorno alle due corsie sia in direzione monte che in direzione mare, è stato reso possibile dall’avvicinarsi alla conclusione dei lavori di Ire – giunti ormai a circa il 94% – sulla strada di sponda sinistra del torrente Polcevera. Un cantiere rispetto al quale ci siamo voluti portare subito avanti con l’adozione immediata dell’ordinanza che, lo ricordo, diverrà pienamente operativa solo dopo l’installazione della nuova segnaletica. Abbiamo quindi deciso, in piena sinergia con il Municipio V, di anticipare i tempi, nell’ottica di realizzare il prima possibile i lavori di ripristino della viabilità originaria e migliorare da subito la sicurezza nella circolazione”.

“Ringraziando l’Amministrazione comunale e soprattutto l’assessore Robotti per questo importante risultato, frutto di un dialogo costante con il nostro Municipio e quindi con i cittadini della Valpolcevera – sottolinea il presidente del Municipio V Val Polcevera, Michele Versace – l’annunciato ripristino della viabilità spondale antecedente al crollo del ponte Morandi, oltre a migliorare i flussi di traffico, specialmente per coloro che, tra Bolzaneto e Teglia, potranno immettersi da via Lepanto su via San Donà di Piave e quindi su via 30 giugno 1960 senza dover impegnare la rotonda di via Polonio, avrà un ruolo fondamentale nell’aumentare la sicurezza delle persone che percorrono le nostre strade”.

Le nuove disposizioni per ogni via

Via Giorgio Perlasca

1) senso unico di marcia con direzione da mare verso monte

2) divieto di sorpasso nel tratto compreso tra via Raffaele Pieragostini e via Argine Polcevera e tra passo Torbella e l’intersezione con tratto stradale sottostante all’impalcato di via al Ponte Polcevera

3) nella rampa ascendente di collegamento a via al Ponte Polcevera, senso unico di marcia con direzione monte. I veicoli che percorrono tale tratto, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via al Ponte Polcevera, hanno l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza ai veicoli che percorrono quest’ultima

4) nella rampa discendente di collegamento proveniente da via al Ponte Polcevera, senso unico di marcia con direzione monte

5) nel tratto stradale sottostante all’impalcato di via al Ponte Polcevera, in caso di mancato funzionamento del semaforo, i conducenti hanno l’obbligo di rallentare la marcia, all’occorrenza fermarsi, e dare la precedenza ai veicoli che percorrono via Giorgio Perlasca, prima di immettersi nella stessa

6) divieto di fermata

7) sosta consentita entro i limiti tracciati

8) sono installati sistemi di rallentamento di velocità ad effetto ottico costituiti da bande trasversali progressive a spessore crescente nel senso di marcia.

Via Lepanto

1) istituzione della regolazione semaforica dell’intersezione con via Giorgio Perlasca mediante attivazione dell’impianto esistente, al fine di disciplinare i flussi di traffico

2) sono revocati i provvedimenti di traffico contenuti nell’atto ORM 975 del 06/08/2026: permane l’obbligo direzionale a destra per i veicoli provenienti da levante e diretti a ponente, all’intersezione con via Giorgio Perlasca.

Via Argine Polcevera, nel tratto compreso tra via Fratelli Bronzetti ed il civico 55 rosso

1) senso unico di marcia con direzione da mare verso monte

2) divieto di fermata

3) transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a 2,30 metri. – ponte di Cornigliano: viene ripristinata, per i veicoli provenienti da ponente, la corsia specializzata destinata alla svolta a sinistra e all’immissione in via Giorgio Perlasca.

Via 30 Giugno 1960

1) senso unico di marcia con direzione da monte verso mare

2) divieto di sorpasso nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino ed il palo della pubblica illuminazione numerato M06, a mare del viadotto ferroviario

3) divieto di fermata

4) sosta consentita entro i limiti tracciati

5) sono installati sistemi di rallentamento di velocità ad effetto ottico costituiti da bande trasversali progressive a spessore crescente nel senso di marcia.

All’intersezione tra le vie San Donà di Piave, Castel Morrone, Evandro Ferri e 30 Giugno 1960 è istituita una rotatoria con circolazione a senso unico antiorario. Ai conducenti provenienti dai rami di accesso è fatto obbligo di dare precedenza ai veicoli già circolanti nell’anello della rotatoria.

Ponte Monsignor Oscar Romero

Istituito il divieto di transito per i veicoli e i complessi veicolari di lunghezza superiore a 8 metri diretti a levante.

Via Tea Benedetti

1) obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti la direttrice di marcia verso monte, all’intersezione con ponte Monsignor Oscar Romero

2) obbligo di svolta a sinistra per i veicoli e i complessi veicolari di lunghezza superiore a 8 metri diretti verso monte, all’intersezione con via Pier Luigi Bagnasco.

Via Renata Bianchi

Oobbligo di svolta a destra per i veicoli o complessi veicolari aventi lunghezza superiore a 8 metri diretti verso levante, all’intersezione con via Tea Benedetti.

Via Luigi Perini

Obbligo di svolta a destra per i veicoli o complessi veicolari aventi lunghezza superiore a 8 metri diretti verso mare, all’intersezione con via Renata Bianchi.