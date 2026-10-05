Vaccino antinfluenzale, 100 dosi somministrate all’ambulatorio mobile del Salone Nautico

Genova. Si è conclusa con 100 dosi somministrate la giornata di vaccinazione antinfluenzale libera e gratuite organizzata all’esterno del Salone Nautico con un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Bianca Genovese. Un anticipo rispetto al 15 novembre, data a partire dalla quale tutta la cittadinanza potrà ricevere il vaccino. Dal 12 ottobre sarà il turno degli adulti over 65 e categorie a rischio e dei bambini dai sei mesi d’età.

Alle 100 confezioni di vaccino trivalente disponibili stamattina (destinate agli over 65) se ne sono aggiunte, intorno all’ora di pranzo, altre 50 rivolte a tutte le fasce d’età. “Risultati soddisfacenti che hanno superato ogni aspettativa“, fanno sapere dalla Croce Bianca, rappresentata sul posto dal presidente Walter Carrubba.

“L’ambulatorio è stato collocato subito fuori dal Salone Nautico per evitare che qualcuno pensasse che si dovesse pagare il biglietto per accedere -. ha spiegato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Vaccinazione che noi consideriamo strategica, importante e fondamentale per ridurre il rischio di infezione, ma soprattutto per ridurre il rischio di complicanze respiratorie, che poi sono la causa principale di ricovero ospedaliero. L’anno scorso abbiamo attivato questa nuova formula del vaccino gratis per tutti che ha ridotto drasticamente i ricoveri per complicanze cardiorespiratorie, proprio per il fatto che una fetta importante di persone si è vaccinata precocemente”.

Oltre a farmacie, medici di medicina generale e altri open day, la novità è che tutte le case di comunità, che sono 13 nell’area genovese, avranno a disposizione il vaccino: si potrà andare dal lunedì al venerdì e riceverlo senza prenotazione.