Uomo si arrampica su una gru nel cantiere Hennebique, convinto a scendere dopo un’ora e mezza

Genova. Mobilitazione di soccorsi mercoledì sera per un uomo che aveva deciso di arrampicarsi su una gru nel cantiere dell’Hennebique, alta circa 60 metri, nei pressi della Darsena.

L’allarme è scattato poco prima delle 20.30. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e la Croce Verde genovese che ha sede nelle immediate vicinanze.

Dopo circa un’ora e mezza di trattative, l’uomo è stato convinto a scendere dalla gru grazie all’intervento del luogotenente Giuseppe Cotugno, storico ex comandante della stazione della Maddalena che lo conosce da anni e che in diverse occasioni gli ha offerto supporto in momenti di difficoltà. Il genovese infatti già in passato era salito sul ponte monumentale per provare ad attirare l’attenzione sulla situazione economica in cui si trova. Ieri il gesto sarebbe maturato dopo aver scoperto che alla moglie era stato sospeso l’assegno di invalidità che consente alla coppia di andare avanti seppur in una situazione di gravi ristrettezze.

È stato poi affidato al personale sanitario che lo ha accompagnato in codice giallo all’ospedale Galliera.