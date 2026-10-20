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La tregedia

Uomo muore travolto da un treno a Sestri Levante: il dramma nella notte

Nulla da fare per i soccorritori, indagano i carabinieri

treno notte
Foto d'archivio

Genova. Notte drammatica a Sestri Levante, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione. Al momento sono scarse le notizie riguardo l’identità della persona coinvolta e la dinamica dell’episodio.

Sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per rianimarlo, essendo deceduto praticamente sul colpo al passaggio del treno. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Sestri Levante, che stanno indagando sulle cause e su eventuali responsabilità.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte, questa mattina i disagi sono limitati, con qualche convoglio regionale in partenza da Sestri Levante e diretto verso Genova con ritardi di una ventina di minuti.

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