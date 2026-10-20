Uomo travolto e ucciso da un treno nella notte, forse cercava un riparo in una galleria

Sestri Levante. Un uomo di nazionalità etiope è stato travolto questa notte all’ingresso di una galleria ferroviaria tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante. Ad accorgersi della tragedia alcuni operai che dovevano chiudere il binario per alcuni lavori di manutenzione. L’allarme è stato dato intorno alle 2 e 30.

Sul posto il 118, la Polfer e poi la polizia scientifica. L’uomo è stato identificato grazie alle impronte digitali. Aveva la residenza a Genova.

Il macchinista del treno che lo ha travolto non si sarebbe accorto di nulla a causa del buio. Il pm Federico Panichi ha aperto un fascicolo per accertare l’esatta dinamica dell’investimento. L’ipotesi più accreditata al momento è che l’uomo stesse cercando un riparo in vista del maltempo, ma gli accertamenti sono in corso per escludere altre ipotesi come la presenza di altre persone