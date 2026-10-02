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Ricerca

Unige, un nuovo composito ispirato alle ossa più resistente e progettato per il riuso

Lo studio, coordinato da Flavia Libonati, è pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Functional Materials

Generico ottobre 2026

Genova. Una nuova ricerca dell’Università di Genova che prende ispirazione dall’architettura delle ossa per sviluppare materiali compositi più resistenti al danneggiamento e più circolari.

Il nuovo composito, realizzato nei laboratori del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME, ha mostrato una capacità di assorbire il 95% in più di energia prima della rottura rispetto a un laminato convenzionale equivalente.

La ricerca affronta anche uno dei principali problemi dei compositi fibrorinforzati: il fine vita. Dopo la separazione dei componenti, infatti, le unità di rinforzo sviluppate dal gruppo UniGe mantengono geometria, allineamento e proprietà meccaniche comparabili a quelle originarie e possono essere riutilizzate direttamente per realizzare un nuovo composito.

L’obiettivo è quindi passare dal semplice riciclo della materia alla progettazione di componenti capaci di conservare il proprio valore e la propria funzione strutturale anche per una seconda vita.

Lo studio, coordinato da Flavia Libonati, è pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Functional Materials.

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