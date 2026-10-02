Unige, un nuovo composito ispirato alle ossa più resistente e progettato per il riuso

Genova. Una nuova ricerca dell’Università di Genova che prende ispirazione dall’architettura delle ossa per sviluppare materiali compositi più resistenti al danneggiamento e più circolari.
Il nuovo composito, realizzato nei laboratori del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME, ha mostrato una capacità di assorbire il 95% in più di energia prima della rottura rispetto a un laminato convenzionale equivalente.
La ricerca affronta anche uno dei principali problemi dei compositi fibrorinforzati: il fine vita. Dopo la separazione dei componenti, infatti, le unità di rinforzo sviluppate dal gruppo UniGe mantengono geometria, allineamento e proprietà meccaniche comparabili a quelle originarie e possono essere riutilizzate direttamente per realizzare un nuovo composito.
L’obiettivo è quindi passare dal semplice riciclo della materia alla progettazione di componenti capaci di conservare il proprio valore e la propria funzione strutturale anche per una seconda vita.
Lo studio, coordinato da Flavia Libonati, è pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Functional Materials.