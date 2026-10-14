Una CDM Futsal in versione green cede 4-0 sul campo della Pirossigeno Cosenza

Cosenza. Tocca a Pirossigeno Cosenza e Cdm Futsal chiudere la quinta giornata di Serie A2 Élite girone B. I padroni di casa puntano a riprendersi la vetta della classifica sfruttando il passo falso del Sulmona, la formazione ligure è chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Messina, non potendo però contare su capitan Ortisi squalificato e Miks Babris chiamato dalla nazionale lettone per le gare di qualificazione mondiale.

Rossoblù che schierano dal primo minuto Ditano, Dener, Mancuso, Tonidandel e Adornato. La Cdm risponde con un quintetto che più green non si può formato da Parodi tra i pali, Zanello, D’Atri, De La Varga e Spadafora. La prima occasione del match arriva dopo 57 secondi quando il destro di Mancuso termina di poco a lato. Il match si sblocca dopo 3.27” quando De La Varga perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo e Mancuso a tu per tu con Parodi non sbaglia. Il raddoppio del Cosenza arriva al quinto minuto quando a Berardi basta appoggiare sul secondo palo l’invito perfetto di Saponara.

La Cdm si rende pericolosa al sesto minuto quando il destro di Spadafora termina alto sulla porta difesa da Ditano. Al 10′ ad esaltarsi è Samuele Parodi quando respinge in rimessa laterale un insidioso mancino di Dener. A 13.10” Vavà conclude al limite dell’area una bell’azione corale che porta la squadra di mister Ibanes sul +3. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo la Cdm si affaccia in avanti prima con Cadario e poi con Zanello, ma gli sforzi dei liguri non vengono premiati. Le squadre vanno al riposo sul risultato di 3-0 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con una Cdm più convinta: prima De La Varga viene chiuso sul più bello da Adornato, poi il tiro di Spadafora viene disinnescato in due tempi da Ditano. La Pirossigeno risponde dopo 4 minuti ma Parodi si fa trovare pronto per due volte su uno scatenato Mancuso. Al 6′ mette il proprio nome sul tabellino anche Alessio Saponara, uno dei due ex insieme a Mario Salamone. Il suo rasoterra chirurgico batte Parodi e fissa il punteggio sul 4-0. Al 10′ si rivede la CDM con Pietro Parodi che scappa in bello stile a Berardi ma il suo destro termina di un soffio a lato.

Al 9′ Mancuso vince il duello con Piana e conclude a botta sicura: Parodi compie un vero e proprio miracolo. Tre minuti dopo c’è l’esordio ufficiale in maglia Cdm per il portiere classe 2006 Damjano Ibraliu, chiamato subito in causa sulla conclusione di Adornato. Al 16′ Spadafora conclude alto l’assist di De La Varga da rimessa laterale ma Cosenza risponde 30″ dopo con la doppia occasione di Dener che da ottima posizione non riesce a inquadrare la porta. I minuti finali vedono i padroni di casa amministrare il risultato, che non cambia più. Cosenza sale quindi a 13 punti, la CDM resta a 3. Ora la sosta per riordinare le idee, poi si tornerà in campo venerdì 23 contro New Taranto: uno scontro diretto da vincere assolutamente per provare a togliersi dalle sabbie mobili.

Il tabellino del match:

PIROSSIGENO COSENZA: Ditano, Parisi, Adornato, Tonidandel, Mancuso, Salamone, Dener, Fellipe Mello, Verardi, Corrado, Vavà, Saponara. All. Ibanes.

CDM FUTSAL: Parodi S., De La Varga, Guga, Piana, Zanello, Parodi P., Cadario, Follador, Spadafora, Boutabouzi, D’Atri, Ibraliu. All. De Jesus.

ARBITRI: Carnazza di Taranto e D’Addato di Barletta – CRONO: Zangara di Catanzaro.

RETI: 3.27pt Mancuso, 5.26pt Berardi, 13.10pt Vavà, 6.47st Saponara.