“Un Calcio alla Guerra”, Genova in marcia per la pace: sabato il corteo e il torneo internazionale

Genova. Genova si prepara a diventare per un giorno il crocevia internazionale del dialogo, della coesistenza e della pace. Sabato 10 ottobre torna “Un Calcio alla Guerra – Kick War Away”, la manifestazione giunta alla terza edizione e promossa dalla European Muslims League (EML), con l’Alto Patrocinio della World Organization of States – International Parliament for Safety and Peace (WOS-IPSP).

Alla marcia della pace, che partirà sabato alle 17 da Piazza Riccardo Rissotto, parteciperà la sindaca Silvia Salis, mentre l’amministrazione prenderà parte attivamente ai vari momenti e alle tappe della giornata attraverso i suoi rappresentanti, a testimonianza dell’impegno civico e istituzionale della città sui temi della fratellanza e dell’inclusione.

“In un momento storico in cui i conflitti continuano dolorosamente a segnare il nostro presente, ospitare una manifestazione capace di unire persone, comunità e istituzioni da tutto il mondo assume un significato prezioso e necessario – dice Salis – ‘Un Calcio alla Guerra’ ci ricorda che la pace si costruisce ogni giorno partendo dal basso e attraverso gesti all’apparenza semplici: lo sport, la condivisione, una marcia percorsa fianco a fianco. Siamo profondamente orgogliosi che un’iniziativa nata nella nostra città sia cresciuta fino a diventare un appuntamento internazionale, facendo partire da Genova, città di pace e solidarietà, un messaggio di fratellanza e convivenza”.

La manifestazione, nata proprio a Genova, ha assunto negli anni una dimensione globale capace di unire cinque Regioni, circa quaranta Comuni italiani, quattro realtà istituzionali internazionali e adesioni da diverse parti del mondo.

“Un Calcio alla Guerra è nato a Genova e da Genova vogliamo continuare a lanciare un messaggio al mondo – ricorda Alfredo Maiolese, presidente della European Muslims League –. La pace non si costruisce soltanto con le parole: si costruisce incontrandosi, conoscendosi e camminando insieme. È questo lo spirito della nostra iniziativa”.

Un calcio alla guerra, il programma della giornata

Il programma si aprirà nella mattinata al Campo Sportivo San Desiderio con il torneo internazionale di calcio, che vedrà scendere in campo anche una rappresentanza della Polizia Locale di Genova, insieme a giovani, adulti e squadre di diverse comunità locali e internazionali.

Il momento clou cittadino scatterà alle ore 17 da Piazza Riccardo Rissotto, da cui prenderà il via la Marcia della Pace. Al nastro di partenza, insieme ai numerosi sindaci e rappresentanti istituzionali accorsi da tutta Italia, sfilerà anche la sindaca Silvia Salis. Il corteo – accompagnato dalla Banda di Bolzaneto e dalla presenza suggestiva di due cavalli – si muoverà in un clima di festa e condivisione verso il Teatro Rina e Gilberto Govi.

Alle 18 il Teatro Govi di Via Pasquale Pastorino 23R ospiterà la cerimonia conclusiva della kermesse, ricca di riconoscimenti internazionali, momenti musicali, spettacoli e un rinfresco multietnico aperto alla cittadinanza (ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su https://ticket.cinebot.it/govi/evento/442).

I riconoscimenti internazionali e i premiati

La cerimonia al Teatro Govi sarà l’occasione per conferire importanti premi a figure globali impegnate nel dialogo interreligioso: