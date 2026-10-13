  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Marassi

Ubriaco e senza patente vuole guidare: la compagna prova a fermarlo e viene presa a pugni

La donna ha rivelato mesi di violenze fisiche e psicologiche subite dal compagno, rintracciato e arrestato dalla polizia

polizia

Genova. Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e maltrattamenti in famiglia dopo avere aggredito e minacciato la compagna.

L’intervento degli agenti delle volanti della questura risale alla mattinata di lunedì, quando da Marassi è arrivata una segnalazione relativa a una lite in famiglia. I poliziotti sono arrivati sul posto e hanno trovato una donna sotto choc che ha raccontato che il compagno, tornato a casa ubriaco, le aveva rubato le chiavi della macchina per usarla anche senza patente e l’aveva picchiata con un pugno in testa al suo rifiuto di dargliele.

La donna ha rivelato mesi di violenze fisiche e psicologiche subite dall’uomo, e ha fornito agli agenti la sua descrizione. Il 49enne, cittadino ucraino, è stato rintracciato in un bar poco distante dall’abitazione.

È stato arrestato e denunciato per lesioni personale aggravate e atti persecutori. Portato nel carcere di Marassi, è in attesa dell’udienza di convalida.

Più informazioni
leggi anche
volante polizia notte
A quezzi
Picchia e umilia per anni la compagna, chiudendola sul balcone di notte e controllandola con una telecamera: arrestato 37enne
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.