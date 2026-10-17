Turismo, la Liguria chiude il TTG di Rimini con 900 incontri commerciali

Genova. Nove conferenze stampa tutte esaurite, 42 relatori coinvolti, circa 500 partecipanti agli appuntamenti dello stand, 30 operatori turistici rappresentativi dell’intero territorio regionale e 900 incontri commerciali programmati, ai quali si aggiungono quelli organizzati presso i desk dedicati alle destinazioni. Si chiude con un bilancio positivo e di grande partecipazione la presenza di Regione Liguria al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, che dal 14 al 16 ottobre ha riunito i protagonisti del turismo nazionale e internazionale.

Tre giornate intense in cui lo stand ligure si è trasformato in un punto di incontro tra istituzioni, operatori, buyer e professionisti del settore, alternando appuntamenti B2B, conferenze, presentazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze regionali. Un programma che ha registrato il tutto esaurito in tutti e nove gli appuntamenti ospitati nell’area conferenze, con 42 speaker e circa 500 presenze complessive.

Sul fronte commerciale, 30 operatori liguri hanno partecipato alla manifestazione rappresentando le diverse anime dell’offerta turistica regionale, dalla costa all’entroterra. Sono stati 900 gli incontri programmati, ai quali si sono aggiunte ulteriori occasioni di confronto B2B presso i tre desk dedicati alle destinazioni Comune di Genova, Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera. Un’attività orientata a consolidare le relazioni con i mercati di riferimento, sviluppare nuovi contatti e creare opportunità per le imprese turistiche del territorio.

“Chiudiamo questi tre giorni con grande soddisfazione, perché i numeri raccontano una partecipazione straordinaria e, soprattutto, un sistema turistico ligure che ha saputo presentarsi unito – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Avere 30 operatori del nostro territorio, 900 incontri programmati e tutte le conferenze al completo significa aver costruito uno spazio capace di suscitare interesse e favorire il confronto. Il TTG è un appuntamento fondamentale per incontrare i mercati, sviluppare relazioni e offrire nuove opportunità alle nostre imprese. È proprio questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e valorizzare, insieme, tutto ciò che la Liguria può offrire”.

La partecipazione regionale si inserisce nei numeri della 63ª edizione del TTG Travel Experience, che ha registrato una presenza record con 2.800 brand espositori, 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, tra cui 11 nuovi mercati rappresentati, e 28 padiglioni distribuiti su 140mila metri quadrati di superficie espositiva. Un contesto internazionale nel quale la Liguria ha presentato le proprie strategie per un turismo sempre più diffuso e destagionalizzato, valorizzando borghi, outdoor, cultura, accessibilità, innovazione e nuove forme di promozione delle destinazioni.

Grande spazio è stato riservato anche all’enogastronomia, protagonista di un programma dedicato ai sapori e alle tradizioni liguri. Lo stand ha ospitato due showcooking stellati, una dimostrazione di preparazione del pesto al mortaio con degustazione, un laboratorio dedicato all’olio extravergine di oliva DOP e tre showdrinking con cocktail realizzati valorizzando i prodotti del territorio. Tra gli ospiti che hanno degustato e apprezzato i cocktail realizzati con prodotti tipici liguri anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in visita allo stand di Regione Liguria.

Tra i momenti significativi della manifestazione anche “Welcome to Liguria”, la serata inaugurale organizzata mercoledì 14 ottobre, che ha riunito a Rimini oltre 300 ospiti, tra operatori turistici, buyer e rappresentanti istituzionali nazionali e delle diverse regioni italiane. Un’occasione per raccontare la Liguria attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e l’identità del territorio, favorendo nuove relazioni e opportunità di collaborazione.

L’evento è stato organizzato sotto la regia del consorzio Liguria Together, in collaborazione con Regione Liguria, Gruppo Cozzi Parodi, Igea Group Ristorazione e Consorzio Turistico Sestri Levante In, a conferma del valore delle sinergie tra istituzioni e realtà private nella promozione della destinazione ligure sui mercati nazionali e internazionali.

“Il risultato più importante che portiamo a casa da Rimini è proprio questo: la capacità di lavorare insieme e di raccontare una Liguria ricca di esperienze, identità e opportunità – conclude Lombardi -. In questi giorni abbiamo parlato di turismo accessibile, di borghi e di entroterra, di innovazione, di cinema e di valorizzazione delle nostre tradizioni. Ma soprattutto abbiamo incontrato persone, operatori e professionisti interessati a conoscere e promuovere il nostro territorio. Il mare resta una delle nostre grandi eccellenze, ma la Liguria ha molto di più da offrire. Ora il nostro impegno è trasformare i contatti e le relazioni costruite al TTG in nuove occasioni di crescita, per rendere la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva 365 giorni l’anno”.