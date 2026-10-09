Turismo, la Liguria al TTG Travel Experience di Rimini con uno stand ispirato al cinema

Genova. Dal 14 al 16 ottobre la Regione Liguria tornerà protagonista al TTG Travel Experience 2026 di Rimini con uno stand ispirato al cinema: un viaggio tra immagini, mappe, incontri, eventi e sapori per raccontare le molte anime della destinazione, dalla costa all’entroterra, dall’outdoor all’enogastronomia, dal turismo inclusivo al cinema.

Una casa di produzione, un atlante e sei film: la Liguria arriva al TTG con un racconto che prende in prestito il linguaggio del cinema per mettere in scena il proprio territorio: “Atlante di Liguria” è la casa di produzione, “Nuovo Cinema LaMiaLiguria” il luogo in cui il racconto prende forma.

Un allestimento pensato appositamente per l’appuntamento internazionale del TTG Travel Experience che per tre giorni richiama a Rimini, da tutto il mondo, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo e che nell’ultima edizione (8–10 ottobre 2025) ha registrato oltre 72.000 presenze, con una crescita del +3% rispetto al 2024.

Il cuore dello stand sarà un grande schermo di 10 metri, sul quale si alterneranno immagini della Liguria e mappe tematiche animate. Attorno, un ambiente ispirato ai cinema d’essai, nei toni del rosso intenso e del nero, farà da cornice a sei locandine dedicate ad altrettante linee di attrazione turistica: Parchi di Liguria, Sapori di Liguria, Liguria dei Borghi, Blu di Liguria, Liguria delle Lettere e Liguria degli Anelli.

Ogni locandina avrà il proprio genere cinematografico e la propria mappa: avventura per i parchi, commedia per i sapori, fantasy per i borghi, sentimento per il mare, biopic letterario per le storie e la cultura, sport per gli itinerari outdoor. A contenere idealmente tutte queste geografie è l’atlante, che dà il nome alla casa di produzione e diventa la chiave per leggere una Liguria fatta di territori e percorsi diversi, ma parte dello stesso racconto.

Lo stand, che misura 450 mq, ospita per questa edizione 30 postazioni operatori per gli incontri delle agende b2b, un grande desk accoglienza, pensato come l’ingresso di un cinema e altri due desk gemelli che, per la prima volta, ospiteranno le tre DMO della Liguria: Comune di Genova, Ligurian Riviera e Riviera dei Fiori.

Al centro, il grande schermo da 10 metri, sul quale si alterneranno tutti i “film” della Liguria, mentre, a fare da sfondo, l’area conferenze e l’area food che ospiterà show cooking, show drinking e degustazioni e che, grazie al gioco di colori e forme, strizza l’occhio alla zona ristoro di un cinema.

Le locandine dei sei “film” sono state trasformate in un originale gadget che i visitatori dello stand potranno portarsi a casa dopo averle staccate dalla parete dedicata, sotto il grande schermo.

“Arriviamo al TTG con una Liguria che vuole raccontarsi in modo nuovo, ma soprattutto con un’offerta turistica sempre più strutturata e diversificata – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Il concept cinematografico dello stand ci permette di mettere in scena le tante anime della nostra regione: mare, borghi, parchi, outdoor, cultura ed enogastronomia diventano prodotti diversi ma parte di un’unica destinazione. È la direzione sulla quale stiamo lavorando: una Liguria capace di offrire motivazioni di viaggio durante tutto l’anno e di portare sempre più visitatori a scoprire anche territori ed esperienze meno conosciuti. Il TTG rappresenta inoltre un appuntamento fondamentale per il confronto con operatori e mercati. Quest’anno, per la prima volta, nello stand saranno presenti insieme le tre DMO liguri: un passaggio importante nel percorso di nuova governance che abbiamo costruito per rafforzare il coordinamento tra territori, pubblico e privato e presentarci con maggiore forza come sistema Liguria”.

La prima scena andrà in onda mercoledì 14 ottobre.

Alle TTG alle 11.30 lo stand regionale ospiterà il primo show cooking della manifestazione, a cura del consorzio Liguria Together. Alle 12.00 il taglio del nastro darà ufficialmente il via alla presenza della Regione Liguria, seguito dalla conferenza stampa dal titolo “Liguria, una nuova stagione da protagonista. Strategie, risultati e nuove prospettive per il futuro”, con gli interventi di Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria, e Augusto Sartori, consigliere delegato di Enit.

A chiusura della conferenza stampa, la degustazione dei prodotti tipici con il light lunch firmato dall’Accademia del Turismo di Lavagna, che avrà come protagonisti i prodotti delle valli liguri, le trofiette di borragine con pesto di nocciola Misto Chiavari, basilico ed erba persa e il dessert “Nuovo cinema LaMiaLiguria”, in cui eccellenze del gusto si fondono, tra agrumi della riviera e vermentino passito.

Nel mentre, lo chef ligure stellato Ivan Maniago sarà impegnato nello show cooking dedicato all’incontro fra il bollito, la gelatina di alloro e le foglie di fico.

Da quel momento la programmazione alternerà continuamente territorio, istituzioni e gusto. Alle 15 la DMO Riviera dei Fiori parlerà di collaborazione e strategie comuni per promuovere un territorio che unisce borghi, entroterra e mare; alle 16.00 sarà protagonista la nuova DMO Ligurian Riviera, con un confronto sulla governance turistica e sul ruolo del Destination Manager; alle 16.30 l’attenzione si sposterà sul turismo inclusivo, con la presentazione dei progetti regionali per l’accessibilità, in collaborazione con AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con la quale la Regione sta lavorando a stretto contatto per una Liguria sempre più a misura di tutti.

Anche il menù seguirà il filo del racconto: focaccia genovese, vini liguri, prodotti delle valli e cocktail con distillati del territorio accompagneranno gli appuntamenti della giornata, fino a “Ciak, si gira… il mortaio!”, lo show cooking al profumo di basilico affidato ai ragazzi dell’Accademia del Turismo.

Giovedì 15 ottobre il focus si sposterà idealmente fuori dallo stand, con il talk televisivo in diretta “Il TTG incontra il Campionato del Mondo Enduro MTB di Finale Ligure e la Riviera di Ponente” che collegherà Rimini, Finale Ligure e Genova per portare l’attenzione sull’evento mondiale (dal 16 al 18 ottobre a Finale Ligure), sul territorio del Ponente e sul sistema dell’outdoor ligure.

Alle 12.30 il Riviera International Film Festival porterà allo stand della Liguria il racconto del cinema indipendente con “Rebel Independent Cinema”. Alle 15.30 sarà quindi la volta del Comune di Genova, con un appuntamento dedicato alla città.

Nel frattempo, il racconto proseguirà a tavola: tra i protagonisti del light lunch del giorno i grandi classici, come le torte salate, e alcune rivisitazioni che porteranno in scena un “morbido” di patata quarantina, matamà e pane fritto alla maggiorana. Nel dessert “L’Oscar”, i prodotti del territorio si fonderanno per ricreare il più famoso riconoscimento del mondo della pellicola. Nel pomeriggio, una masterclass dedicata all’olio extravergine di oliva DOP.

L’ultima “proiezione” è in programma venerdì 16 ottobre alle 12, con il Comune della Spezia e “Il Golfo, il mare, la storia: La Spezia verso Velarìa 2027”, un racconto attraverso immagini e video che condurrà dal Golfo all’entroterra, dalla natura all’offerta outdoor fino al grande appuntamento del 2027.

Tre giorni, dunque, per mettere in scena una Liguria che non si lascia chiudere in un solo genere: si guarda a tutto schermo, si legge sulle mappe, si ascolta nelle storie, si incontra attraverso i suoi territori e si assaggia a tavola.

Tutte le info sulla presenza della Regione Liguria al TTG, programma dello stand e il menù del giorno sono al link: https://lamialiguria.it/2026/10/liguria-ttg-travel-experience-rimini-2026/